Kristianstad vann toppmötet med Tyringe

Kristianstad segrade – 7–1 mot Tyringe

Kristianstads tionde seger på de senaste tio matcherna

Rasmus Olsson med två mål för Kristianstad

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 D syd vår herr under tisdagen när Kristianstad tog emot tredjeplacerade Tyringe. Kristianstad vann matchen med 7–1 (4–0, 1–0, 2–1).

Med fyra omgångar kvar är Kristianstad i serieledning, medan Tyringe är på fjärde plats.

Kristianstad tog sin elfte seger i rad i serien medan Tyringe efter tre raka segrar nu förlorade.

Noah Johansson matchvinnare för Kristianstad

Kristianstad stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 11.28 i andra perioden nätade Carl Ahlstrand framspelad av Sam Flügel och Noah Johansson och gjorde 5–0.

Kristianstad gjorde två mål i tredje perioden och gick från 5–0 till 7–0, målen av Neo Sjöstedt och Rasmus Olsson, vilket avgjorde matchen.

Max Jakobsson reducerade förvisso men närmare än 7–1 kom inte Tyringe. Kristianstad tog därmed en stabil seger.

Sam Flügel gjorde ett mål för Kristianstad och fyra målgivande passningar, Svante Back hade tre assists, Rasmus Olsson stod för två mål och ett assist och Carl Ahlstrand gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Kristianstad tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i nästa match borta lördag 7 februari 16.40. Tyringe möter samma dag 15.00 Lejonet hemma.

Kristianstad–Tyringe 7–1 (4–0, 1–0, 2–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (2.03) Edvinas Ivickas (Karl Hellsten, Ebbe Magnusson Persson), 2–0 (7.57) Noah Johansson (Svante Back, Sam Flügel), 3–0 (12.45) Rasmus Olsson (Svante Back, Sam Flügel), 4–0 (15.17) Sam Flügel (Carl Ahlstrand, Rasmus Olsson).

Andra perioden: 5–0 (31.28) Carl Ahlstrand (Sam Flügel, Noah Johansson).

Tredje perioden: 6–0 (45.36) Neo Sjöstedt (Carl Ahlstrand, Sam Flügel), 7–0 (53.09) Rasmus Olsson (Svante Back), 7–1 (55.24) Max Jakobsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 5-0-0

Tyringe: 3-0-2

Nästa match:

Kristianstad: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 7 februari 16.40

Tyringe: IF Lejonet, hemma, 7 februari 15.00