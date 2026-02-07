Kristianstad klar seriesegrare efter seger

Kristianstad-seger med 13–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Kristianstads tionde seger på de senaste tio matcherna

Max Gustafsson matchvinnare för Kristianstad

Seger, 13–1 (1–0, 3–1, 9–0), borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20, gör att Kristianstad är seriesegrare i U20 Div 1 D syd vår herr. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 ligger på sjätte plats i tabellen.

Efter en bra säsong i U20 Div 1 D syd vår herr är Kristianstad nu klart för kval.

Det var Kristianstads femte raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Lund nästa för Kristianstad

Kristianstad tog ledningen efter 17 minuters spel genom Isak Hofvander efter förarbete från Eliam Nord och Neo Sjöstedt.

Kristianstad tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 4.16 genom Max Gustafsson och gick upp till 0–3 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

I periodpausen hade Kristianstad ledningen med 1–4.

Kristianstad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Noah Johansson, som gjorde två mål, Ebbe Magnusson Persson, Wiktor Bladh, Wille Strandberg, Ludvig Helm Kurz, Neo Sjöstedt, Melvin Eklund och Max Gustafsson.

Kristianstads Noah Johansson stod för fem poäng, varav två mål, Sam Flügel gjorde ett mål och två assist, Wille Strandberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Neo Sjöstedt gjorde ett mål och två assist och Max Gustafsson gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har en vinst och fyra förluster och 14–46 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristianstad har fem vinster och 53–7 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Kristianstads IK vunnit.

Lördag 14 februari möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 Lejonet borta 14.50 och Kristianstad möter Lund hemma 16.00.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Kristianstad 1–13 (0–1, 1–3, 0–9)

U20 Div 1 D syd vår herr, Höörs ishall

Första perioden: 0–1 (17.57) Isak Hofvander (Eliam Nord, Neo Sjöstedt).

Andra perioden: 0–2 (24.16) Max Gustafsson (Karl Hellsten), 0–3 (31.02) Sam Flügel (Noah Johansson, Wille Strandberg), 1–3 (33.05) Patrik Karlsson (Mattias Eliasson, Ludvig Påhlsson), 1–4 (39.58) Rasmus Olsson (Neo Sjöstedt, Noah Johansson).

Tredje perioden: 1–5 (42.30) Ebbe Magnusson Persson (Isak Hofvander), 1–6 (43.11) Max Gustafsson (Kasper Eriksen, Albert Persson Kruse), 1–7 (44.26) Noah Johansson (Adrian Silver, Sam Flügel), 1–8 (45.01) Wille Strandberg (Adrian Silver, Noah Johansson), 1–9 (52.51) Melvin Eklund (Max Gustafsson), 1–10 (52.58) Noah Johansson (Sam Flügel, Wille Strandberg), 1–11 (55.47) Ludvig Helm Kurz (Wiktor Bladh), 1–12 (57.55) Neo Sjöstedt (Rasmus Olsson), 1–13 (58.47) Wiktor Bladh (Albert Persson Kruse, Kasper Eriksen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 1-0-4

Kristianstad: 5-0-0

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: IF Lejonet, borta, 14 februari 14.50

Kristianstad: Lund Giants HC, hemma, 14 februari 16.00