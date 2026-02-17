KRIF Hockey J20 bröt förlustsviten – vann mot Boro/Vetlanda

KRIF Hockey J20 vann med 4–3 efter förlängning

Anton Ottinger avgjorde för KRIF Hockey J20

Tredje raka förlusten för Boro/Vetlanda

Efter sju förluster i rad för KRIF Hockey J20 i U20 juniorettan syd herr kom en ljusning. Hemma mot Boro/Vetlanda kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Soft Center Arena slutade 4–3 (3–1, 0–1, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte till om matchen:

– Tyvärr låter vi KRIF få en för bra start, men jag tycker att vi spelar upp oss. Andra perioden skulle vi nog haft med oss, iallafall tre kassar. Sen i förlängningen vänder de snabbt på oss och lyckas få avgörandet lite turligt. Men ändå ett fall framåt.

Segermålet för KRIF Hockey J20 stod Anton Ottinger för efter bara 44 sekunder i förlängningen.

När KRIF Hockey J20 och Boro/Vetlanda senast gjorde upp var Boro/Vetlanda klart bättre och vann med hela 7–2. Nu kom alltså revanschen för KRIF Hockey J20.

KRIF Hockey J20–Boro/Vetlanda – mål för mål

KRIF Hockey J20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Boro/Vetlanda reducerade dock till 3–1 genom Wille Krafft-Hernegård efter 19.10.

August Andersson såg till att Boro/Vetlanda reducerade igen efter 16.07 på pass av Hampus Arvsäter.

4.59 in i tredje perioden nätade Boro/Vetlandas Hampus Arvsäter framspelad av Arvid Rosenqvist och Alwin Klein och kvitterade.

I förlängningen tog det 44 sekunder innan KRIF Hockey J20 avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Anton Ottinger, på pass av Olle Johansson.

Med en omgång kvar är KRIF Hockey J20 på åttonde plats i tabellen medan Boro/Vetlanda är på femte plats.

KRIF Hockey J20 tar sig an Kållered i nästa match borta lördag 21 februari 15.30. Boro/Vetlanda möter samma dag 14.00 Mörrums GoIS U20 hemma.

KRIF Hockey J20–Boro/Vetlanda 4–3 (3–1, 0–1, 0–1, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (3.22) Melker Petersson (Milton Andersén), 2–0 (3.49) Kim Strandberg (Theo Elmkvist), 3–0 (16.35) Olle Johansson (Emil Petersen, Anton Ottinger), 3–1 (19.10) Wille Krafft-Hernegård.

Andra perioden: 3–2 (36.07) August Andersson (Hampus Arvsäter).

Tredje perioden: 3–3 (44.59) Hampus Arvsäter (Arvid Rosenqvist, Alwin Klein).

Förlängning: 4–3 (60.44) Anton Ottinger (Olle Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 1-0-4

Boro/Vetlanda: 1-1-3

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Kållered, borta, 21 februari 15.30

Boro/Vetlanda: Mörrums GoIS IK, hemma, 21 februari 14.00