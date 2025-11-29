Kovland utklassade Teg J20 – vann med 11–2

Kovland vann med 11–2 mot Teg J20

Axel Johannesson tremålsskytt för Kovland

Alfred Dahlin avgjorde för Kovland

Kovland övertygade när laget vann på hemmaplan mot Teg J20 i U20 Region norr B herr med hela 11–2 (5–0, 5–0, 1–2).

– Resultatet talar för sig själv – kul med rejäl utdelning idag. Utmaningen blir att upprepa prestationen under morgondagens returmöte, kommenterade Kovlands tränare Villiam Callmyr.

Axel Johannesson med tre mål för Kovland

Kovland spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Kovland som var vassast och gick från 5–0 till 10–0 genom två mål av Axel Johannesson, ett mål av Alfred Lindholm, ett mål av Benjamin Thun Hansson och ett mål av Gustav Forsgren.

I tredje perioden var det i stället Teg J20 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 men Kovland kunde hålla undan och vinna matchen med 11–2.

Kovlands Kalle Hälldin hade tre assists, Axel Johannesson gjorde tre mål och Alfred Lindholm gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Kovland har två segrar och tre förluster och 27–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Teg J20 har en vinst och fyra förluster och 12–44 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Kovland på sjätte plats i tabellen medan Teg J20 är på nionde plats.

Lagen möts igen söndag 30 november 15.30.

Kovland–Teg J20 11–2 (5–0, 5–0, 1–2)

U20 Region norr B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (4.06) Vilgot Wallström (Kalle Hälldin, Aaron Jakobsson), 2–0 (5.36) Vilgot Wallström (Jacob Sandström), 3–0 (8.38) Alfred Dahlin (Alfred Lindholm, Kalle Hälldin), 4–0 (14.23) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson), 5–0 (18.37) Neo Persson (Anton Svelander).

Andra perioden: 6–0 (25.17) Gustav Forsgren (Jacob Sandström, Isak Häggkvist), 7–0 (29.15) Benjamin Thun Hansson (Albin Lindblom, Aaron Jakobsson), 8–0 (30.06) Axel Johannesson (Neo Persson, Anton Svelander), 9–0 (30.24) Alfred Lindholm (Kalle Hälldin), 10–0 (33.15) Axel Johannesson (Alfred Dahlin).

Tredje perioden: 11–0 (41.22) Axel Johannesson (Edwin Södergren, Alfred Lindholm), 11–1 (50.40) Michal Holicka (David Motlicek), 11–2 (52.11) Michal Holicka (Alwin Wännberg, Lukas Karas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 2-0-3

Teg J20: 1-0-4

Nästa match:

Kovland: Tegs SK, borta, 30 november

Teg J20: Kovlands IshF, hemma, 30 november