Kovland utklassade Brooklyn – seger med 9–2

Seger för Kovland med 9–2 mot Brooklyn

Kovlands femte seger på de senaste sex matcherna

Jacob Sandström gjorde tre mål för Kovland

Kovland spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr med hela 9–2 (2–0, 2–0, 5–2).

Det här innebär att Kovland nu har fem segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr.

Kalle Hälldin bakom Kovlands seger

Anton Svelander gjorde 1–0 till Kovland efter 18.15 framspelad av Kent Murray. 2–0 kom efter 18.35 genom Neo Persson på pass av Alfred Dahlin.

Efter 1.39 i andra perioden slog Kalle Hälldin till på pass av Axel Johannesson och gjorde 3–0. Jacob Sandström gjorde dessutom 4–0 efter 8.44 framspelad av Edwin Södergren och Kent Murray.

Kovland vann också tredje perioden 5–2 och matchen med hela 9–2.

Kent Murray gjorde ett mål för Kovland och spelade dessutom fram till tre mål och Jacob Sandström stod för tre mål och ett assist.

Det här betyder att Kovland är kvar på tredje plats och Brooklyn stannar sist, på nionde plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Kovland med 7–1.

Kovland tar sig an Njurunda i nästa match borta onsdag 11 februari 19.30. Brooklyn möter Njurunda hemma lördag 14 februari 16.30.

Kovland–Brooklyn 9–2 (2–0, 2–0, 5–2)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (18.15) Anton Svelander (Kent Murray), 2–0 (18.35) Neo Persson (Alfred Dahlin).

Andra perioden: 3–0 (21.39) Kalle Hälldin (Axel Johannesson), 4–0 (28.44) Jacob Sandström (Edwin Södergren, Kent Murray).

Tredje perioden: 4–1 (42.56) Odd Lindgren (Noah Eriksson, Axel Häggström), 4–2 (43.31) Axel Öhman (Filip Ylten), 5–2 (49.44) Jacob Sandström (Kent Murray, Anton Svelander), 6–2 (50.20) Jacob Sandström (Neo Persson), 7–2 (51.02) Benjamin Thun Hansson (Elis Walldén, Aaron Jakobsson), 8–2 (52.12) Kent Murray (Julius Gabrielsson), 9–2 (57.06) Gustav Forsgren (Jacob Sandström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 5-0-0

Brooklyn: 2-0-3

Nästa match:

Kovland: Njurunda SK, borta, 11 februari 19.30

Brooklyn: Njurunda SK, hemma, 14 februari 16.30