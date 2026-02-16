Kovland U18 upp i topp efter seger mot Ånge U18

Kovland U18 segrade – 4–1 mot Ånge U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Sellgren Granzell gjorde två mål för Kovland U18

Kovland U18 är ny serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr efter bortaseger med 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) mot Ånge U18. Kovland U18 leder serien tre poäng före Sollefteå som dock har två matcher mindre spelade. Ånge U18 ligger på åttonde plats i tabellen.

– Kovland tar ledningen efter första perioden där vi släpper in några enkla mål som vi inte lyckas ta igen. Matchen är för övrigt jämn och vi är inte konsekventa i vår forechecking och backchecking och låter motståndarna få för mycket tid med sitt passningspel. Vi spelar upp oss, men lyckas inte komma kapp, kommenterade Ånge U18:s tränare Rikard Andersson.

Resultatet betyder att Kovland U18 tog femte segern i följd och att Ånge U18 samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Alve Meijer gjorde matchvinnande målet

Kovland U18 tog ledningen efter 13 minuters spel genom Axel Sellgren Granzell. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 17.13 när Alve Meijer hittade rätt efter förarbete från Albin Lindblom och Edvin Wallin.

Efter 2.28 i andra perioden slog Axel Sellgren Granzell till på nytt framspelad av William Larsson och Elton Nyström och gjorde 0–3. Ånge U18:s Jaroslavs Cirkins gjorde 1–3 efter 12.23 på pass av Olle Edler och Martin Fröberg.

12.35 in i tredje perioden nätade Kovland U18:s William Larsson på pass av Gustav Lundström och Emil Johansson och ökade ledningen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kovlands IshF har tagit två segrar före den här matchen. Ånge IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Ånge U18 är Tegs SK U18. Lagen möts lördag 21 februari 16.00 i Kastbergshallen. Kovland U18 tar sig an Svedjeholmen/KB65 U18 hemma torsdag 19 februari 19.30.

Ånge U18–Kovland U18 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (13.17) Axel Sellgren Granzell, 0–2 (17.13) Alve Meijer (Albin Lindblom, Edvin Wallin).

Andra perioden: 0–3 (22.28) Axel Sellgren Granzell (William Larsson, Elton Nyström), 1–3 (32.23) Jaroslavs Cirkins (Olle Edler, Martin Fröberg).

Tredje perioden: 1–4 (52.35) William Larsson (Gustav Lundström, Emil Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

Ånge U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 21 februari 16.00

Kovland U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 19 februari 19.30