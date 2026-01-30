Kovland U18:s fina svit fortsätter mot AIK-Hockey Härnösand U18

Kovland U18-seger med 13–3 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Benjamin Thun Hansson avgjorde för Kovland U18

Fjärde raka segern för Kovland U18

Kovland U18 har haft det lätt mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Och på fredagen vann Kovland U18 på nytt – den här gången med hela 13–3 (7–1, 2–2, 4–0) hemma i FD Maskin Arena. Det var Kovland U18:s fjärde raka seger mot AIK-Hockey Härnösand U18.

Det här innebär att Kovland U18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

ÖSK/Ö-vik U18 nästa för Kovland U18

Kovland U18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.30 genom Albin Lindblom och gick upp till 2–0. AIK-Hockey Härnösand U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kovland U18 dock ryckt åt sig ledningen med 7–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 9–3.

Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–3. Målen i sista perioden gjordes av Alve Meijer, Gustav Lundström, Albin Lindblom och Isak Sandqvist.

Kovland U18:s Elwin Wagenius stod för två mål och fyra assists, Emil Johansson gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål, Isak Sandqvist gjorde två mål och två målgivande passningar, Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål och två målgivande passningar, Gustav Lundström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Albin Lindblom gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Kovland U18 nu ligger på första plats i tabellen och AIK-Hockey Härnösand U18 är på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

I nästa omgång har Kovland U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta i Bjästa Ishall, måndag 2 februari 19.30. AIK-Hockey Härnösand U18 spelar hemma mot Nälden/Östersund U18 söndag 1 februari 15.30.

Kovland U18–AIK-Hockey Härnösand U18 13–3 (7–1, 2–2, 4–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (1.30) Albin Lindblom (Isak Sandqvist, Gustav Lundström), 2–0 (5.15) Elwin Wagenius, 2–1 (8.02) Andre Hasko (Theodor Melander), 3–1 (12.39) Isak Sandqvist (Elwin Wagenius, Elton Nyström), 4–1 (15.19) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Adrian Berglund), 5–1 (17.33) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson), 6–1 (18.16) Emil Johansson (William Larsson, Benjamin Thun Hansson), 7–1 (19.38) Edvin Wallin (Elwin Wagenius).

Andra perioden: 7–2 (23.36) Filip Ahnlund (Daniel Daksevic, Hugo Ulander), 8–2 (32.28) Gustav Lundström (Emil Johansson, Elwin Wagenius), 8–3 (33.55) Alfred Sjöholm (Daniel Daksevic, Hugo Ulander), 9–3 (35.05) Elwin Wagenius (Edvin Wallin).

Tredje perioden: 10–3 (40.33) Gustav Lundström (William Larsson, Emil Johansson), 11–3 (43.50) Albin Lindblom (Alve Meijer), 12–3 (50.26) Alve Meijer (Isak Sandqvist, Albin Lindblom), 13–3 (51.30) Isak Sandqvist (Elwin Wagenius).

Nästa match:

Kovland U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 2 februari 19.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 1 februari 15.30