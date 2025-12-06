Kovland U18 utklassade Vännäs HC U18 – vann med 7–0

Kovland U18 segrade – 7–0 mot Vännäs HC U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

William Larsson gjorde två mål för Kovland U18

Kovland U18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 7–0 (1–0, 5–0, 1–0).

Det här var Kovland U18:s fjärde nolla den här säsongen.

Det här innebär att Kovland U18 nu har sex segrar i följd i U18 division 1 norra B herr och har nio raka segrar på hemmaplan.

Gustav Lundström gjorde matchvinnande målet

Gustav Lundström gav Kovland U18 ledningen efter sex minuters spel.

Även i andra perioden var Kovland U18 starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av William Larsson, ett mål av Benjamin Thun Hansson, ett mål av Axel Sellgren Granzell och ett mål av Isak Sandqvist.

Kovland U18 gjorde också 7–0 genom Albin Lindblom efter förarbete av Axel Sellgren Granzell och Isak Sandqvist efter 9.56 i tredje perioden.

Benjamin Thun Hansson och Axel Sellgren Granzell gjorde ett mål och två assist var för Kovland U18.

När lagen möttes senast vann Kovlands IshF med 8–7 efter förlängning .

I nästa match, söndag 7 december möter Kovland U18 Umeå Hockeyklubb U18 hemma i FD Maskin Arena 11.30 medan Vännäs HC U18 spelar borta mot AIK-Hockey Härnösand U18 12.00.

Kovland U18–Vännäs HC U18 7–0 (1–0, 5–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (6.51) Gustav Lundström.

Andra perioden: 2–0 (23.05) Axel Sellgren Granzell (Adrian Berglund, Isak Sandqvist), 3–0 (23.18) Benjamin Thun Hansson (Elton Nyström, Jordan Nordstrand), 4–0 (28.57) Isak Sandqvist (Albin Lindblom, Axel Sellgren Granzell), 5–0 (29.49) William Larsson (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 6–0 (39.40) William Larsson (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Tredje perioden: 7–0 (49.56) Albin Lindblom (Axel Sellgren Granzell, Isak Sandqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 5-0-0

Vännäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Kovland U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 7 december

Vännäs HC U18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 7 december