Kovland U18 upp i topp efter trepoängare mot Vännäs HC U18

Kovland U18 vann med 3–2 mot Vännäs HC U18

Kovland U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Albin Lindblom matchvinnare för Kovland U18

Tack vare 3–2 (0–2, 1–0, 2–0) borta mot Vännäs HC U18 är Kovland U18 ny serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Laget ligger på samma poäng som tvåan Svedjeh/KB65 men toppar tabellen. Svedjeh/KB65 har dessutom två matcher mer spelade. Vännäs HC U18 ligger på fjärde plats.

Kovland U18:s tränare Olle Larsson:

– Spelmässigt inleder vi svagt, men det blir bättre. Starkt och oerhört skönt att kunna vända den här matchen under ordinarie tid och komma ifrån den här helgen med sex nya poäng i fickan.

Albin Lindblom stod för Kovland U18:s avgörande mål med bara 21 sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Kovland U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Njurunda U18 nästa för Kovland U18

Leon Bergqvist gjorde 1–0 till Vännäs HC U18 efter 18.07. 2–0 kom efter 19.16 när Leon Torneus hittade rätt efter förarbete av Nils Lidgren.

Efter 13.41 i andra perioden slog Felix Dahlin till framspelad av Isak Sandqvist och Albin Lindblom och reducerade åt Kovland U18.

Laget kvitterade till 2–2 med 1.47 kvar att spela genom Isak Sandqvist med assist av Gustav Lundström och Emil Johansson. Albin Lindblom stod för målet när Kovland U18 avgjorde matchen med 21 sekunder kvar att spela på pass av Elton Nyström och Adrian Berglund. Lindblom fullbordade därmed Kovland U18:s vändning.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

Nästa motstånd för Vännäs HC U18 är AIK-Hockey Härnösand U18. Lagen möts söndag 15 februari 14.00 i Vännäs Ishall. Kovland U18 tar sig an Njurunda U18 hemma onsdag 11 februari 19.30.

Vännäs HC U18–Kovland U18 2–3 (2–0, 0–1, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (18.07) Leon Bergqvist, 2–0 (19.16) Leon Torneus (Nils Lidgren).

Andra perioden: 2–1 (33.41) Felix Dahlin (Isak Sandqvist, Albin Lindblom).

Tredje perioden: 2–2 (58.13) Isak Sandqvist (Gustav Lundström, Emil Johansson), 2–3 (59.39) Albin Lindblom (Elton Nyström, Adrian Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-0-2

Kovland U18: 4-0-1

Nästa match:

Vännäs HC U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, hemma, 15 februari 14.00

Kovland U18: Njurunda SK, hemma, 11 februari 19.30