Kovland U18 serieledare efter seger mot Svedjeholmen/KB65 U18

Kovland U18 segrade – 7–3 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Sellgren Granzell gjorde tre mål för Kovland U18

Segern mot Svedjeholmen/KB65 U18 på hemmaplan innebär att Kovland U18 nu är serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr, tre poäng före Sollefteå. Sollefteå har dock två matcher mindre spelade. Kovland U18 vände och vann med 7–3 (1–2, 4–1, 2–0). Svedjeholmen/KB65 U18 ligger på tredje plats i tabellen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Kovland U18.

I och med detta har Kovland U18 hela sex raka segrar i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Axel Sellgren Granzell med tre mål för Kovland U18

Svedjeholmen/KB65 U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ville Holmgren och Liam Bäckman innan Kovland U18 svarade och gjorde 2–1 genom Emil Johansson.

Kovland U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–3.

10.40 in i tredje perioden fick William Larsson utdelning på pass av Emil Johansson och Elton Nyström och ökade ledningen. Efter 13.27 nätade Emil Johansson på nytt framspelad av Benjamin Thun Hansson och ökade ledningen för Kovland U18. 7–3-målet blev matchens sista.

Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål för Kovland U18 och två målgivande passningar, Emil Johansson stod för två mål och ett assist, Axel Sellgren Granzell gjorde tre mål och Albin Lindblom hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Kovland U18 och Svedjeholmen/KB65 U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Söndag 22 februari spelar Kovland U18 borta mot Njurunda U18 13.30 och Svedjeholmen/KB65 U18 mot Sollefteå U18 borta 15.00 i Niphallen.

Kovland U18–Svedjeholmen/KB65 U18 7–3 (1–2, 4–1, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (6.37) Ville Holmgren (Oscar Hallin, Tim Nordlund), 0–2 (6.55) Liam Bäckman (Elias Holter, Kelvin Franklin), 1–2 (12.10) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson).

Andra perioden: 2–2 (20.32) Benjamin Thun Hansson (William Larsson), 3–2 (27.26) Axel Sellgren Granzell (Albin Lindblom, Elwin Wagenius), 4–2 (29.42) Axel Sellgren Granzell (Albin Lindblom, Gustav Lundström), 5–2 (32.33) Axel Sellgren Granzell (Albin Lindblom), 5–3 (38.53) Ali Al-Eidani (Nils Seläng, Liam Domeij).

Tredje perioden: 6–3 (50.40) William Larsson (Emil Johansson, Elton Nyström), 7–3 (53.27) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 5-0-0

Svedjeholmen/KB65 U18: 2-0-3

Nästa match:

Kovland U18: Njurunda SK, borta, 22 februari 13.30

Svedjeholmen/KB65 U18: Sollefteå HK, borta, 22 februari 15.00