Kovland U18 har fem raka segrar – vann mot ÖSK/Ö-vik U18 med 8–0

Kovland U18 vann med 8–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Kovland U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Gustav Lundström avgjorde för Kovland U18

Kovland U18 är i bra form just nu. På måndagen kom seger nummer fem i rad, efter 8–0 (4–0, 2–0, 2–0) på bortaplan mot ÖSK/Ö-vik U18. Det innebär också att ÖSK/Ö-vik U18 har sju raka förluster i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Kovland U18 vann därmed för fjärde matchen i rad mot just ÖSK/Ö-vik U18.

ÖSK/Ö-vik U18–Kovland U18 – mål för mål

Kovland U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Efter 3.54 i andra perioden slog Benjamin Thun Hansson till framspelad av Emil Johansson och gjorde 0–5. Elton Nyström gjorde dessutom 0–6 efter 9.46 på pass av Emil Johansson och Benjamin Thun Hansson.

17 sekunder in i tredje perioden slog William Larsson till återigen framspelad av Benjamin Thun Hansson och Emil Johansson och ökade ledningen. Kovland U18 gjorde också 0–8 genom Isak Sandqvist efter 12.42. Det fastställde slutresultatet till 0–8.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson stod för fyra poäng, varav ett mål, Emil Johansson hade fyra assists och Isak Sandqvist gjorde två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan ÖSK/Ö-vik U18 och Kovland U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an Vännäs HC U18 i nästa match hemma torsdag 5 februari 19.30. Kovland U18 möter Sollefteå U18 borta onsdag 4 februari 19.30.

ÖSK/Ö-vik U18–Kovland U18 0–8 (0–4, 0–2, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (4.16) Gustav Lundström (Isak Sandqvist, Axel Sellgren Granzell), 0–2 (8.19) Isak Sandqvist (Albin Lindblom, Adrian Berglund), 0–3 (9.49) William Larsson (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 0–4 (14.18) Axel Sellgren Granzell (Adrian Berglund, Gustav Lundström).

Andra perioden: 0–5 (23.54) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 0–6 (29.46) Elton Nyström (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Tredje perioden: 0–7 (40.17) William Larsson (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 0–8 (52.42) Isak Sandqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Vännäs Div 1, hemma, 5 februari 19.30

Kovland U18: Sollefteå HK, borta, 4 februari 19.30