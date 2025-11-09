Kovland U18 fortsätter vinna på hemmaplan – slog Nälden/Östersund U18 med 7–3

Seger för Kovland U18 med 7–3 mot Nälden/Östersund U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Emil Johansson tremålsskytt för Kovland U18

Hemma i FD Maskin Arena är Kovland U18 svårslaget just nu i U18 division 1 norra B herr. Sju segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Nälden/Östersund U18. Matchen slutade 7–3 (1–1, 3–1, 3–1).

Resultatet innebär att Nälden/Östersund U18 nu har tio förluster i rad.

Emil Johansson med tre mål för Kovland U18

Första perioden var jämn. Kovland U18 inledde bäst och tog ledningen genom Axel Blückert efter 17.30, men Nälden/Östersund U18 kvitterade genom Noah Eriksson i slutet av perioden. Kovland U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 5.37 genom Emil Johansson och gick upp till 3–1 innan Nälden/Östersund U18 svarade.

I periodpausen hade Kovland U18 ledningen med 4–2. Nälden/Östersund U18 reducerade dock till 4–3 genom Olle Alander Bäckman efter 7.15 av perioden.

Kovland U18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 4–3 till 7–3 på bara 8.48. Kovland U18 tog därmed en klar seger.

Kovland U18:s Emil Johansson stod för tre mål och tre assists och Adrian Berglund hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Kovlands IshF med 17–1.

Kovland U18 tar sig an Sollefteå U18 i nästa match borta måndag 17 november 19.30. Nälden/Östersund U18 möter Tegs SK U18 hemma lördag 15 november 14.00.

Kovland U18–Nälden/Östersund U18 7–3 (1–1, 3–1, 3–1)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (17.30) Axel Blückert (Emil Johansson, Adrian Berglund), 1–1 (18.16) Noah Eriksson (Erik Johansson Soler, Kevin Hellqvist).

Andra perioden: 2–1 (25.37) Emil Johansson (William Larsson), 3–1 (28.50) Emil Johansson (Linus Ekman, Adrian Berglund), 3–2 (32.21) Erik Johansson Soler (Anton Söderberg), 4–2 (36.35) Emil Johansson (Felix Dahlin).

Tredje perioden: 4–3 (47.15) Olle Alander Bäckman (August Hedlund), 5–3 (49.31) William Larsson (Emil Johansson), 6–3 (55.13) Gustav Lundström (Emil Johansson, Adrian Berglund), 7–3 (58.19) Axel Sellgren Granzell (Gustav Lundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Nälden/Östersund U18: 0-1-4

Nästa match:

Kovland U18: Sollefteå HK, borta, 17 november

Nälden/Östersund U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 15 november