Kovland U18 förlänger segersviten mot Nälden/Östersund U18

Kovland U18 vann med 4–3 mot Nälden/Östersund U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

William Larsson med två mål för Kovland U18

Kovland U18 har haft det lätt mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Och på söndagen vann Kovland U18 på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 1–0, 2–2) borta i Näskotthallen. Det var Kovland U18:s fjärde raka seger mot Nälden/Östersund U18.

Segern var Kovland U18:s nionde på de senaste tio matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

Resultatet innebär att Nälden/Östersund U18 nu har fyra förluster i rad.

Kovland U18:s William Larsson tvåmålsskytt

William Larsson gav gästerna Kovland U18 ledningen efter 8.23 efter förarbete från Benjamin Thun Hansson och Emil Johansson. Nälden/Östersund U18 kvitterade till 1–1 efter 19.16 när Julius Von Krusenstierna slog till efter förarbete av Anton Söderberg och Wilmer Andersson.

Efter 15.06 i andra perioden nätade Elton Nyström framspelad av Albin Lindblom och Elwin Wagenius och gav Kovland U18 ledningen.

Kovland U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Albin Lindblom och William Larsson. Det rycket avgjorde matchen.

Julius Von Krusenstierna och Anton Söderberg reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Nälden/Östersund U18.

Nälden/Östersund U18:s Anton Söderberg stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 mars. Då möter Nälden/Östersund U18 Svedjeholmen/KB65 U18 i O-Rinken 16.00. Kovland U18 tar sig an Tegs SK U18 hemma 18.30.

Nälden/Östersund U18–Kovland U18 3–4 (1–1, 0–1, 2–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (8.23) William Larsson (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 1–1 (19.16) Julius Von Krusenstierna (Anton Söderberg, Wilmer Andersson).

Andra perioden: 1–2 (35.06) Elton Nyström (Albin Lindblom, Elwin Wagenius).

Tredje perioden: 1–3 (46.14) Albin Lindblom (Felix Dahlin, Elwin Wagenius), 1–4 (47.01) William Larsson (Emil Johansson), 2–4 (50.48) Julius Von Krusenstierna (Axel Wibom, Anton Söderberg), 3–4 (53.02) Anton Söderberg (Wilmer Andersson, Axel Wibom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 1-0-4

Kovland U18: 4-0-1

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 7 mars 16.00

Kovland U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 7 mars 18.30