Köping IF 2 vann – efter hattrick av William Svensson

Seger för Köping IF 2 med 4–0 mot Hällefors IK/Nora HC

William Svensson med tre mål för Köping IF 2

Andra förlusten i rad för Hällefors IK/Nora HC

William Svensson gjorde tre mål när Köping IF 2 segrade borta mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C vår. Till slut blev det 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).

Köping IF 2:s William Svensson tremålsskytt

Köping IF 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

William Svensson gjorde också 0–4 efter förarbete från Liam Norgren och Leon Åkerström efter 5.42 i andra perioden.

I tredje perioden höll Köping IF 2 i sin 4–0-ledning och vann.

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 2.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Hällefors IK/Nora HC med 24–34 och Köping IF 2 med 16–47 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hällefors IK/Nora HC på femte plats och Köping IF 2 på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hällefors IK/Nora HC vunnit.

Köping IF 2 möter Eskilstuna Linden 2 hemma i Köpings Ishall fredag 6 mars 19.00.

Hällefors IK/Nora HC–Köping IF 2 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

U18 division 1 västra C vår, MerEl Arena

Första perioden: 0–1 (5.02) William Svensson (Sebastian Novy Waernulf), 0–2 (8.05) Leon Åkerström (Liam Norgren, Hugo Wiberg), 0–3 (15.41) William Svensson.

Andra perioden: 0–4 (25.42) William Svensson (Liam Norgren, Leon Åkerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 2-1-2

Köping IF 2: 2-0-3

Nästa match:

Köping IF 2: Eskilstuna Linden:2, hemma, 6 mars 19.00