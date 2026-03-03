Köping IF 1 tog enkel seger mot Eskilstuna Linden 2

William Svensson matchvinnare för Köping IF 1

Andra raka segern för Köping IF 1

Eskilstuna Linden 2 nu åttonde, Köping IF 1 på andra plats

Köping IF 1 vann på bortaplan mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C vår med hela 13–2 (7–0, 2–2, 4–0).

William Svensson var den stora snackisen, som stod för hela sex mål för Köping IF 1.

Segern var Köping IF 1:s fjärde på de senaste fem matcherna.

William Svensson sexmålsskytt för Köping IF 1

I första perioden var det Köping IF 1 som var starkast. Laget vann perioden klart med 7–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–9.

Köping IF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–2. Målen i sista perioden gjordes av William Svensson, som gjorde två mål, Liam Norgren och Rasmus Nordling.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Eskilstuna Linden 2 på åttonde och sista plats och Köping IF 1 på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Köping IF:1 vunnit.

Nästa motstånd för Köping IF 1 är Örebro HUF 1. Lagen möts torsdag 5 mars 19.00 i Köpings Ishall.

Eskilstuna Linden 2–Köping IF 1 2–13 (0–7, 2–2, 0–4)

U18 division 1 västra C vår, Smehallen

Första perioden: 0–1 (2.32) William Svensson (Jesper Kalijärvi), 0–2 (5.05) Noel Brolin-Öhrn (Felix Sjöquist), 0–3 (5.29) William Svensson, 0–4 (9.18) Rasmus Nordling (William Svensson), 0–5 (14.31) William Svensson (Melker Nordling), 0–6 (16.27) Liam Norgren (Jesper Kalijärvi, William Svensson), 0–7 (18.23) Malte Bergqvist.

Andra perioden: 0–8 (27.28) Axel Lönnqvist (Malte Bergqvist, Liam Norgren), 0–9 (29.27) William Svensson (Felix Sjöquist, William Hedlund), 1–9 (30.54) Sigge Leffler, 2–9 (32.56) Eddie Puolakka (Nero Holm, Sigge Leffler).

Tredje perioden: 2–10 (43.43) William Svensson (Liam Norgren), 2–11 (45.56) Rasmus Nordling (William Svensson), 2–12 (47.55) William Svensson, 2–13 (57.20) Liam Norgren (Melker Nordling, Axel Lönnqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden 2: 0-0-5

Köping IF 1: 4-0-1

Nästa match:

Köping IF 1: Örebro HUF:1, hemma, 5 mars 19.00