Köping IF 1 utklassade BIK Karlskoga J18 på bortaplan

Köping IF 1-seger med 9–3 mot BIK Karlskoga J18

Köping IF 1:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Svensson tremålsskytt för Köping IF 1

Köping IF 1 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot BIK Karlskoga J18 i U18 division 1 västra C herr med hela 9–3 (1–2, 5–0, 3–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som BIK Karlskoga J18 vann med 4–5.

I och med detta har Köping IF 1 hela sju raka segrar i U18 division 1 västra C herr.

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1

BIK Karlskoga J18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

I andra perioden var det i stället Köping IF 1 som hade greppet. Laget vann perioden med hela 0–5 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Köping IF 1 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–6 till 2–9.

Axel Karlsson reducerade förvisso men närmare än 3–9 kom inte BIK Karlskoga J18. Köping IF 1 tog därmed en stabil seger.

Köping IF 1:s William Svensson stod för fem poäng, varav tre mål och Liam Norgren hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att BIK Karlskoga J18 ligger på fjärde plats medan Köping IF 1 har tredjeplatsen.

BIK Karlskoga J18 tar sig an Hällefors IK/Nora HC i nästa match borta söndag 30 november 17.00. Köping IF 1 möter samma dag 15.00 IFK Arboga J18 hemma.

BIK Karlskoga J18–Köping IF 1 3–9 (2–1, 0–5, 1–3)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (2.56) Leon Åkerström (William Svensson), 1–1 (6.44) Fabian Tingström, 2–1 (15.21) Theo Torege (Rasmus Lundgren, Oliwer Borgshed).

Andra perioden: 2–2 (22.59) William Svensson (Kian Lilja), 2–3 (28.43) Liias Åkerström (Neo Fredriksson), 2–4 (29.24) William Svensson (Liam Norgren), 2–5 (30.54) Felix Sjöquist (Hugo Wiberg, Leon Åkerström), 2–6 (32.22) Kian Lilja (Liam Norgren, William Svensson).

Tredje perioden: 2–7 (41.56) Liias Åkerström, 2–8 (47.17) Malte Bergqvist, 2–9 (52.17) William Svensson (Axel Lönnqvist, Liam Norgren), 3–9 (54.40) Axel Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Köping IF 1: 5-0-0

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Hällefors IK/Nora HC, borta, 30 november

Köping IF 1: IFK Arboga, hemma, 30 november