Knapp seger för Winnipeg på hemmaplan mot St Louis

Winnipeg-seger med 3–2 mot St Louis

Kyle Connor matchvinnare för Winnipeg

Andra raka segern för Winnipeg

Hemmalaget Winnipeg tog en uddamålsseger i matchen mot St Louis i Canada Life Centre. Laget vann matchen i NHL på söndagen med 3–2 (2–0, 0–0, 1–2).

Nashville nästa för Winnipeg

Haydn Fleury gjorde 1–0 till Winnipeg efter bara 2.31 framspelad av Brad Lambert och Morgan Barron. Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 7.51 när Mark Scheifele hittade rätt assisterad av Josh Morrissey.

Andra perioden blev mållös.

St Louis reducerade dock till 2–1 genom Dalibor Dvorsky efter 5.17 av perioden.

Winnipeg utökade ledningen igen genom Kyle Connor efter 11.53 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

St Louis reducerade dock till 3–2 genom Dylan Holloway när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Winnipeg med 13–15 och St Louis med 15–10 i målskillnad.

Det här betyder att Winnipeg ligger kvar på sjätte plats i Central division och St Louis på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Winnipeg Nashville hemma i Canada Life Centre, onsdag 18 mars 01.00. St Louis spelar borta mot Calgary torsdag 19 mars 02.30.

Winnipeg–St Louis 3–2 (2–0, 0–0, 1–2)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (2.31) Haydn Fleury (Brad Lambert, Morgan Barron), 2–0 (7.51) Mark Scheifele (Josh Morrissey).

Tredje perioden: 2–1 (45.17) Dalibor Dvorsky (Jonatan Berggren, Pius Suter), 3–1 (51.53) Kyle Connor (Morgan Barron, Haydn Fleury), 3–2 (59.09) Dylan Holloway (Logan Mailloux, Jimmy Snuggerud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

St Louis: 3-1-1

Nästa match:

Winnipeg: Nashville Predators, hemma, 18 mars 01.00

St Louis: Calgary Flames, borta, 19 mars 02.30