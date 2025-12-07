Knapp seger för St Louis på bortaplan mot Ottawa

St Louis vann med 2–1 mot Ottawa

Jake Neighbours med två mål för St Louis

Andra förlusten i rad för Ottawa

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för St Louis, som vann borta mot Ottawa med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i NHL på söndagen.

Ottawa–St Louis – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Jake Neighbours gjorde 1–0 till St Louis 17.36 in i andra perioden assisterad av Brayden Schenn och Pius Suter.

Tolv sekunder in i tredje perioden satte Jake Neighbours pucken på nytt på pass av Pavel Butjnevitj och ökade ledningen.

15.39 in i perioden nätade Ottawas Fabian Zetterlund och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Ottawa.

Ottawa har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har tre vinster och två förluster och 10–13 i målskillnad. Det här var Ottawas nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även St Louis sjätte uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann St Louis Blues med 4–3.

Ottawa tar sig an New Jersey i nästa match hemma onsdag 10 december 01.00. St Louis möter Montreal borta måndag 8 december 01.00.

Ottawa–St Louis 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 0–1 (37.36) Jake Neighbours (Brayden Schenn, Pius Suter).

Tredje perioden: 0–2 (40.12) Jake Neighbours (Pavel Butjnevitj), 1–2 (55.39) Fabian Zetterlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-0-4

St Louis: 3-0-2

Nästa match:

Ottawa: New Jersey Devils, hemma, 10 december

St Louis: Montreal Canadiens, borta, 8 december