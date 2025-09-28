Knapp seger för Mora på bortaplan mot Leksand

Mora-seger med 3–2 mot Leksand

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sebastian Taliga avgjorde för Mora

Det blev uddamålsseger för bortalaget Mora i matchen mot Leksand i Tegera Arena. Laget vann söndagens match i U18 regional väst herr med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna.

Leksand–Mora – mål för mål

Mora startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Victor Ytterbring och Casper Ramdahl innan Leksand svarade och gjorde 2–1 genom Leonard Torgner. Efter 1.47 i andra perioden slog Sebastian Taliga till, framspelad av Sebastian Nilsson och Emil Svensson och gjorde 1–3. 13.18 in i tredje perioden nätade Leksands Troy Fransson på pass av Alwin Jarl och Eliaz Sjökvist och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

När lagen senast möttes blev det seger för Mora med 4–3.

Torsdag 2 oktober spelar Leksand borta mot Strömsbro 19.40 och Mora mot Grums hemma 19.00 i Smidjegrav Arena.

Leksand–Mora 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

U18 regional väst herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (0.19) Victor Ytterbring (Lukas Forsmark, Albin Dahlqvist), 0–2 (11.38) Casper Ramdahl (Oskar Thim), 1–2 (15.29) Leonard Torgner (Loui Karlsson, Noel Nord).

Andra perioden: 1–3 (21.47) Sebastian Taliga (Sebastian Nilsson, Emil Svensson).

Tredje perioden: 2–3 (53.18) Troy Fransson (Alwin Jarl, Eliaz Sjökvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Mora: 4-1-0

Nästa match:

Leksand: Strömsbro IF, borta, 2 oktober

Mora: Grums IK, hemma, 2 oktober