Knapp seger för Köping IF 2 på hemmaplan mot BIK Karlskoga J18

Det blev seger för hemmalaget Köping IF 2 i matchen mot BIK Karlskoga J18 i Köpings Ishall. Laget vann söndagens match i U18 division 1 västra C vår med 8–7 (1–2, 5–2, 2–3).

I första perioden var det BIK Karlskoga J18 som var starkast. Laget vann perioden med 2–1.

Köping IF 2 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 5–2 och ställningen efter två perioder var 6–4.

BIK Karlskoga J18 reducerade och kvitterade till 6–6 genom Lucas Weman och Axel Karlsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Köping IF 2 gjorde 7–6 genom Gustav Mattsson efter 6.55 i tredje perioden.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 7–7 genom Sebastian Ågren efter 10.20 av perioden.

Köping IF 2 kunde dock avgöra till 8–7 efter 10.45 i tredje perioden genom Gustav Mattsson.

Köping IF 2:s William Svensson stod för två mål och fyra assists och Liam Norgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Sebastian Ågren gjorde två mål och två assist, Kim Book gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Kevin Karlsson hade tre assists för BIK Karlskoga J18.

Köping IF 2 har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan BIK Karlskoga J18 har sex poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga:2 vunnit.

Köping IF 2 tar sig an Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i nästa match borta onsdag 18 februari 19.00. BIK Karlskoga J18 möter Hällefors IK/Nora HC hemma söndag 22 februari 16.00.

Köping IF 2–BIK Karlskoga J18 8–7 (1–2, 5–2, 2–3)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (3.09) Fabian Tingström (Oliwer Borgshed, Kevin Karlsson), 1–1 (8.13) Neo Fredriksson (William Svensson), 1–2 (12.08) Sebastian Ågren (Kim Book, Malte Ragnarsson).

Andra perioden: 2–2 (20.59) Filip Lundin (Max Kåwö, William Svensson), 3–2 (22.29) William Svensson (Didrik Davidsson, Liam Norgren), 3–3 (30.01) Theo Torege (Kevin Karlsson), 4–3 (32.23) Liam Norgren, 5–3 (34.01) William Svensson, 5–4 (34.25) Kim Book (Sebastian Ågren, Axel Karlsson), 6–4 (38.17) Liam Norgren (William Svensson).

Tredje perioden: 6–5 (43.55) Lucas Weman (Kevin Karlsson), 6–6 (44.51) Axel Karlsson (Kim Book, Sebastian Ågren), 7–6 (46.55) Gustav Mattsson (William Svensson), 7–7 (50.20) Sebastian Ågren, 8–7 (50.45) Gustav Mattsson (Sebastian Novy Waernulf).

Nästa match:

Köping IF 2: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 18 februari 19.00

BIK Karlskoga J18: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 22 februari 16.00