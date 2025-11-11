Knapp seger för Florida på bortaplan mot Vegas

Florida-seger med 3–2 mot Vegas

Sam Reinhart avgjorde för Florida

Vegas tredje raka förlust

Det blev en uddamålsseger för Florida i matchen mot Vegas i NHL på tisdagen. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–0, 1–2) borta i T-Mobile Arena.

Washington nästa för Florida

Florida tog ledningen efter 14 minuters spel genom Jesper Boqvist framspelad av Donovan Sebrango och Jeff Petry. Efter 10.52 i andra perioden nätade Brad Marchand framspelad av Gustav Forsling och Donovan Sebrango och gjorde 0–2. Vegas reducerade dock till 1–2 genom Tomas Hertl tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 5.01 gjorde Florida 1–3 genom Sam Reinhart.

Ivan Barbasjev reducerade förvisso men närmare än 2–3 kom inte Vegas.

Det här var Vegas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Floridas femte uddamålsseger.

Resultatet innebär att Vegas ligger kvar på andra plats och Florida på sjunde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Florida Panthers med 3–0.

I nästa match, fredag 14 november möter Vegas NY Islanders hemma i T-Mobile Arena 04.00 medan Florida spelar hemma mot Washington 01.00.

Vegas–Florida 2–3 (0–1, 0–1, 2–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (14.49) Jesper Boqvist (Donovan Sebrango, Jeff Petry).

Andra perioden: 0–2 (30.52) Brad Marchand (Gustav Forsling, Donovan Sebrango).

Tredje perioden: 1–2 (41.22) Tomas Hertl (Shea Theodore), 1–3 (45.01) Sam Reinhart (Seth Jones, Brad Marchand), 2–3 (49.02) Ivan Barbasjev (Brayden McNabb, Mitch Marner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-1-3

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: New York Islanders, hemma, 14 november

Florida: Washington Capitals, hemma, 14 november