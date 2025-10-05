Klar seger för Viking HC J18 – vann med 6–1 mot Hammarö HC

Viking HC J18 vann med 6–1 mot Hammarö HC

Max Lönn med två mål för Viking HC J18

Didrik Davidsson avgjorde för Viking HC J18

Det blev en klar seger för Viking HC J18 mot Hammarö HC borta i U18 division 1 västra D herr. Matchen slutade 1–6 (0–1, 0–3, 1–2).

Max Lönn tvåmålsskytt för Viking HC J18

Max Lönn gav gästerna Viking HC J18 ledningen efter 18.04 framspelad av Wiggo Hammarström och Fabian Lindahl. Även i andra perioden var Viking HC J18 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Didrik Davidsson, Viktor Pettersson och Fabian Lindahl. Viking HC J18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Karl Haaster och Max Lönn. Målen punkterade matchen.

Teddie Rolf reducerade förvisso, men närmare än 1–6 kom inte Hammarö HC. Viking HC J18 tog därmed en stabil seger.

Viking HC J18:s Wiggo Hammarström hade tre assists.

Den 9 november möts lagen återigen, då i Valhall.

Hammarö HC tar sig an Grums IK 2 i nästa match borta torsdag 9 oktober 20.00. Viking HC J18 möter Kristinehamns HT J18 hemma onsdag 8 oktober 19.00.

Hammarö HC–Viking HC J18 1–6 (0–1, 0–3, 1–2)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (18.04) Max Lönn (Wiggo Hammarström, Fabian Lindahl).

Andra perioden: 0–2 (20.19) Didrik Davidsson (Karl Haaster, Alvin Gerke), 0–3 (35.41) Viktor Pettersson (Lucas Jägerung), 0–4 (37.01) Fabian Lindahl (Wiggo Hammarström, Oliver Liljeson).

Tredje perioden: 0–5 (43.56) Karl Haaster (Vilmer Olsen, Oliver Liljeson), 0–6 (52.57) Max Lönn (Wiggo Hammarström), 1–6 (55.23) Teddie Rolf.

Nästa match:

Hammarö HC: Grums IK:2, borta, 9 oktober

Viking HC J18: Kristinehamns HT, hemma, 8 oktober