Klar seger för Tyringe – vann med 6–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringe-seger med 6–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Isak Hofvander avgjorde för Tyringe

14:e förlusten i följd för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringe fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr med 6–1 (3–0, 1–0, 2–1).

Tyringe–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 – mål för mål

Tyringe stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 14.29 i andra perioden nätade Malte Söderberg på nytt och gjorde 4–0.

Tyringe ökade ledningen till 5–0 genom Jonatan Antonsson efter 6.04 i tredje perioden.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 reducerade dock till 5–1 genom Liam Åberg efter 6.43 av perioden.

Tyringe kunde dock avgöra till 6–1 efter 7.20 i tredje perioden genom Isak Hofvander.

Tyringes Malte Söderberg stod för två mål och två assists och Isak Hofvander gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Tyringe slutar på sjätte plats och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Tyringe SoSS med 12–2.

Tyringe–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 6–1 (3–0, 1–0, 2–1)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (2.29) Malte Söderberg (Max Mårtensson, Isak Hofvander), 2–0 (11.11) Isak Hofvander (Malte Söderberg), 3–0 (18.51) Sam Jakobsson (Alvin Karlsson, Ebbe Olsson).

Andra perioden: 4–0 (34.29) Malte Söderberg.

Tredje perioden: 5–0 (46.04) Jonatan Antonsson (Albin Kleborg), 5–1 (46.43) Liam Åberg, 6–1 (47.20) Isak Hofvander (Malte Söderberg, Max Mårtensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5