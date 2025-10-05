Klar seger för Tranås J18 – vann med 7–2 mot Boro/Vetlanda J18

Tranås J18-seger med 7–2 mot Boro/Vetlanda J18

Isac Ek med två mål för Tranås J18

Wille Liljegren avgjorde för Tranås J18

Tranås J18 vann på hemmaplan mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B herr med klara 7–2 (3–1, 2–0, 2–1).

Tranås J18:s Isac Ek tvåmålsskytt

Boro/Vetlanda J18 tog ledningen i början av första perioden genom Algot Wiberg.

Tranås J18 gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 5.16. Även i andra perioden var Tranås J18 starkast och gick från 3–1 till 5–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Isac Ek och Elias Lindén. Tranås J18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 5–1 till 7–1, målen av Isac Ek och Olle Gustafsson. Målen punkterade matchen.

Alex Johansson reducerade förvisso, men närmare än 7–2 kom inte Boro/Vetlanda J18. Tranås J18 tog därmed en stabil seger.

Tranås J18:s Isac Ek stod för två mål och tre assists och Vincent Sjöö-Laisio gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Tranås J18 med 3–1.

Lagen möts igen 9 november i Hydro Arena.

Nästa motstånd för Tranås J18 är Gisla/Nittorp. Boro/Vetlanda J18 tar sig an Nässjö hemma. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 14.00.

Tranås J18–Boro/Vetlanda J18 7–2 (3–1, 2–0, 2–1)

U18 division 1 syd B herr, Stiga Arena

Första perioden: 0–1 (2.13) Algot Wiberg (Albert Dahlberg Hylén), 1–1 (6.51) Alvin Claesson (Isac Ek, Elliott Svensson), 2–1 (7.24) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Elias Lindén), 3–1 (12.07) Wille Liljegren (Alfred Godenäs, Olle Gustafsson).

Andra perioden: 4–1 (28.18) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio), 5–1 (33.09) Elias Lindén (Isac Ek, Gustav Roth).

Tredje perioden: 6–1 (46.20) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio), 7–1 (50.22) Olle Gustafsson (Wille Liljegren, Alfred Godenäs), 7–2 (52.23) Alex Johansson (Vincent Trofast).

Nästa match:

Tranås J18: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 12 oktober

Boro/Vetlanda J18: Nässjö HC, hemma, 12 oktober