Klar seger för Toronto som höll nollan mot New Jersey

Toronto tog en klar seger på hemmaplan mot New Jersey i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

I och med detta har New Jersey fyra förluster i rad.

Vinsten mot New Jersey innebär att Toronto har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Winnipeg nästa för Toronto

Bobby Mcmann gjorde 1–0 till Toronto efter 14.21 på passning från Nick Robertson och Oliver Ekman-Larsson.

Efter 14.24 i andra perioden nätade Nicolas Roy på pass av Bobby Mcmann och Nick Robertson och gjorde 2–0.

6.35 in i tredje perioden satte Calle Järnkrok pucken framspelad av Steven Lorentz och ökade ledningen.

Till slut kom också 4–0 genom Matthew Knies på pass av John Tavares och Nicolas Roy efter 17.01.

När lagen senast möttes vann New Jersey med 5–2.

Fredag 2 januari 01.00 spelar Toronto hemma mot Winnipeg. New Jersey möter Columbus borta i Nationwide Arena torsdag 1 januari 01.00.

Första perioden: 1–0 (14.21) Bobby Mcmann (Nick Robertson, Oliver Ekman-Larsson).

Andra perioden: 2–0 (34.24) Nicolas Roy (Bobby Mcmann, Nick Robertson).

Tredje perioden: 3–0 (46.35) Calle Järnkrok (Steven Lorentz), 4–0 (57.01) Matthew Knies (John Tavares, Nicolas Roy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-1-1

New Jersey: 1-1-3

Nästa match:

Toronto: Winnipeg Jets, hemma, 2 januari 01.00

New Jersey: Columbus Blue Jackets, borta, 1 januari 01.00