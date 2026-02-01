Klar seger för Tingsryd som höll nollan mot Tranås J18

Tingsryds Ville Clarberg tvåmålsskytt

Tingsryd tog en klar seger på hemmaplan mot Tranås J18 i U18 regional syd vår. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Tingsryd har skapat en skön vinnarkänsla i Dackehallen. Segern mot Tranås J18 betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Fabian Nilsson gav Tingsryd ledningen efter 15 minuter efter förarbete från Eddie Paulsson.

Efter 4.46 i andra perioden nätade Ville Clarberg på pass av Nils Lundmark och Oscar Gunnarsson och gjorde 2–0. Abbe Darolf gjorde dessutom 3–0 efter 13.23 framspelad av Rasmus Nyman och Theus Thomasson.

Ville Clarberg gjorde också 4–0 framspelad av Carl Rasmusson och Oscar Gunnarsson efter 4.42 i tredje perioden.

Tingsryd stannar därmed på fjärde plats och Tranås J18 sist, på tionde plats i tabellen. Ett fint lyft för Tingsryd som låg på åttonde plats så sent som den 21 januari.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars i Tranås Åkeri Arena.

Torsdag 5 februari 19.40 spelar Tingsryd borta mot Oskarshamn. Tranås J18 möter Borås hemma i Tranås Åkeri Arena söndag 8 februari 14.00.

Tingsryd–Tranås J18 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (15.34) Fabian Nilsson (Eddie Paulsson).

Andra perioden: 2–0 (24.46) Ville Clarberg (Nils Lundmark, Oscar Gunnarsson), 3–0 (33.23) Abbe Darolf (Rasmus Nyman, Theus Thomasson).

Tredje perioden: 4–0 (44.42) Ville Clarberg (Carl Rasmusson, Oscar Gunnarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 3-0-2

Tranås J18: 0-0-5

Nästa match:

Tingsryd: IK Oskarshamn, borta, 5 februari 19.40

Tranås J18: Borås HC, hemma, 8 februari 14.00