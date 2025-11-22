Klar seger för Spånga IS U20 mot Lidingö Vikings HC U20

Spånga IS U20 vann med 8–3 mot Lidingö Vikings HC U20

Linuz Lindberg med tre mål för Spånga IS U20

Attith Sparrdal matchvinnare för Spånga IS U20

Spånga IS U20 hade inga problem med Lidingö Vikings HC U20 i U20 Div 1 östra B herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–3 (1–0, 2–0, 5–3).

Spånga IS U20:s Linuz Lindberg tremålsskytt

Spånga IS U20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.04 slog Linuz Lindberg till framspelad av Attith Sparrdal och Max Tuomela-Lundberg.

Efter 5.04 i andra perioden nätade Linuz Lindberg på nytt framspelad av Attith Sparrdal och Daniel Pagels och gjorde 2–0.

Hugo Gahnström gjorde dessutom 3–0 efter 12.05.

Spånga IS U20 vann också tredje perioden 5–3 och matchen slutade 8–3.

Attith Sparrdal gjorde två mål för Spånga IS U20 och spelade dessutom fram till tre mål, Linuz Lindberg gjorde tre mål och Hugo Gahnström stod för ett mål och två assists.

Spånga IS U20 har två segrar och tre förluster och 20–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidingö Vikings HC U20 har fem förluster och 10–36 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Spånga IS U20 på fjärde plats och Lidingö Vikings HC U20 sist, på femte plats.

När lagen senast möttes vann Spånga IS IK med 4–3 efter förlängning .

Spånga IS U20–Lidingö Vikings HC U20 8–3 (1–0, 2–0, 5–3)

U20 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (3.04) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal, Max Tuomela-Lundberg).

Andra perioden: 2–0 (25.04) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal, Daniel Pagels), 3–0 (32.05) Hugo Gahnström.

Tredje perioden: 4–0 (40.50) Attith Sparrdal (Erik Jansson), 4–1 (41.23) Alfred Högström (Jacob Nilsson-Dusic), 5–1 (42.27) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal, Erik Jansson), 5–2 (45.43) Viktor Westman (Max Domeij), 6–2 (46.10) Attith Sparrdal (Hugo Gahnström, Max Tuomela-Lundberg), 7–2 (47.04) Hampus Horndahl (Sigge Boss), 8–2 (52.26) Noah Lindberg (Elwin Lindqvist, Hugo Gahnström), 8–3 (56.55) William Otterud (Viktor Westman, Max Domeij).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U20: 2-0-3

Lidingö Vikings HC U20: 0-1-4

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U20: Brinkens IF, hemma, 3 december