Klar seger för SK Iron Hockey mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockey vann med 6–1 mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockeys sjunde seger på de senaste nio matcherna

Alex Eriksson gjorde två mål för SK Iron Hockey

Det blev en klar seger för SK Iron Hockey när laget vann på hemmaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr. SK Iron Hockey vann med klara 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Segern var SK Iron Hockeys sjunde på de senaste nio matcherna.

Anton Hedberg gjorde matchvinnande målet

SK Iron Hockey tog ledningen efter 10.53 genom Viggo Fröberg efter förarbete av Alex Eriksson och Elis Dagerus.

2–0 kom efter 19.46 när Anton Hedberg fick träff efter pass från Albin Jansson.

Efter 2.32 i andra perioden nätade Alex Eriksson framspelad av Viggo Fröberg och Hugo Rundblad och gjorde 3–0.

Albin Jansson gjorde dessutom 4–0 efter 19.36 på pass av Viggo Lindström och Elton Gälman.

4.00 in i tredje perioden fick Jonathan Henriksson utdelning framspelad av Alvin Wester och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Hässelby Kälvesta HC U18.

10.48 in i perioden satte Alex Eriksson pucken på nytt på pass av Ernst Pentler och ökade ledningen.

Efter 13.11 nätade Elton Gälman och ökade ledningen för SK Iron Hockey.

Alex Eriksson gjorde två mål för SK Iron Hockey och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, SK Iron Hockey på tredje plats och Hässelby Kälvesta HC U18 sist, på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann SK Iron Hockey med 6–2.

Onsdag 10 december 20.00 spelar SK Iron Hockey borta mot IFK Österåker Hockey i sista omgången. Hässelby Kälvesta HC U18 möter Tierps HK U18 borta i Vegahallen tisdag 9 december 20.00.

SK Iron Hockey–Hässelby Kälvesta HC U18 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (10.53) Viggo Fröberg (Alex Eriksson, Elis Dagerus), 2–0 (19.46) Anton Hedberg (Albin Jansson).

Andra perioden: 3–0 (22.32) Alex Eriksson (Viggo Fröberg, Hugo Rundblad), 4–0 (39.36) Albin Jansson (Viggo Lindström, Elton Gälman).

Tredje perioden: 4–1 (44.00) Jonathan Henriksson (Alvin Wester), 5–1 (50.48) Alex Eriksson (Ernst Pentler), 6–1 (53.11) Elton Gälman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 3-0-2

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

SK Iron Hockey: IFK Österåker Hockey, borta, 10 december

Hässelby Kälvesta HC U18: Tierps HK, borta, 9 december