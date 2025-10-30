Klar seger för Örebro Hockey – vann med 7–2 mot LHC

Örebro Hockey segrade – 7–2 mot LHC

Christopher Mastomäki tvåmålsskytt för Örebro Hockey

Gustav Backström avgjorde för Örebro Hockey

Det blev en klar seger för Örebro Hockey när laget vann på hemmaplan mot LHC i SHL. Örebro Hockey vann med klara 7–2 (4–0, 1–2, 2–0).

Örebro Hockeys Christopher Mastomäki tvåmålsskytt

Örebro Hockey stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. LHC reducerade dock till 4–1 genom Christoffer Ehn efter 11.49 av perioden.

Örebro Hockey ökade ledningen till 5–1 genom Noah Steen efter 16.17 i andra perioden.

LHC gjorde 5–2 genom Robin Kovacs med 2.50 kvar att spela av perioden. Örebro Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Patrik Karlkvist och Melvin Fernström.

Patrik Karlkvist och William Wikman gjorde ett mål och två assist var för Örebro Hockey.

Örebro Hockey har tre segrar och två förluster och 18–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan LHC har fem förluster och 5–20 i målskillnad.

Örebro Hockey ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan LHC ligger sist, på 14:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Örebro Hockey som så sent som den 17 oktober låg på 13:e plats.

Nästa motstånd för Örebro Hockey är Skellefteå AIK. LHC tar sig an Växjö borta. Båda matcherna spelas lördag 1 november 18.00.

Örebro Hockey–LHC 7–2 (4–0, 1–2, 2–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (3.08) Christopher Mastomäki (William Wikman), 2–0 (13.46) William Wikman (Luke Martin, Christopher Mastomäki), 3–0 (14.22) Gustav Backström (Patrik Karlkvist, Luke Martin), 4–0 (16.48) Christopher Mastomäki (William Wikman, Glenn Gustafsson).

Andra perioden: 4–1 (31.49) Christoffer Ehn (Max Martin, Robin Kovacs), 5–1 (36.17) Noah Steen (Patrik Karlkvist), 5–2 (37.10) Robin Kovacs (Christoffer Ehn).

Tredje perioden: 6–2 (54.54) Patrik Karlkvist (Kalle Kossila, David Quenneville), 7–2 (59.48) Melvin Fernström (Sean Malone, Linus Arnesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 3-0-2

LHC: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey: Skellefteå AIK, hemma, 1 november

LHC: Växjö Lakers HC, borta, 1 november