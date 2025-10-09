Klar seger för Nyköping – vann med 6–1 mot Järna

Nyköping segrade – 6–1 mot Järna

Valter Wesley tvåmålsskytt för Nyköping

Fjärde raka förlusten för Järna

Det blev en klar seger för Nyköping mot Järna borta i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 1–6 (1–1, 0–3, 0–2).

Resultatet innebär att Järna nu har fyra förluster i rad.

Valter Wesley med två mål för Nyköping

Första perioden var jämn. Nyköping inledde bäst och tog ledningen genom Petter Karlsson efter 12.34, men Järna kvitterade genom Filip Orre Swärdborn bara en minut senare. I andra perioden var det Nyköping som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Valter Wesley, Emil Hernkvist och Zsombor Kovacs. Nyköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Valter Wesley och Zach Rohdin.

Valter Wesley gjorde två mål för Nyköping och ett assist.

Järna har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Nyköping har sex poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 november i Stora Hallen.

Söndag 12 oktober möter Järna Boo borta 16.30 och Nyköping möter Väsby hemma 15.40.

Järna–Nyköping 1–6 (1–1, 0–3, 0–2)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (12.34) Petter Karlsson (Dennis Mann), 1–1 (13.21) Filip Orre Swärdborn (Isac Ljungcrantz, Maliik Hellqvist Ekendahl).

Andra perioden: 1–2 (23.13) Valter Wesley (Emil Hernkvist, Petter Karlsson), 1–3 (29.21) Emil Hernkvist (Valter Wesley), 1–4 (30.20) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin, Gerkö Lenkey).

Tredje perioden: 1–5 (44.21) Valter Wesley, 1–6 (51.24) Zach Rohdin (Sammy Nilsson).

Nästa match:

Järna: Boo HC, borta, 12 oktober

Nyköping: Väsby IK HK, hemma, 12 oktober