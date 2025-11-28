Klar seger för New Jersey som höll nollan mot Buffalo

New Jersey-seger med 5–0 mot Buffalo

Arsenij Gritsjuk med två mål för New Jersey

Nico Hischier avgjorde för New Jersey

New Jersey tog en klar seger på bortaplan mot Buffalo i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–1, 0–3).

Arsenij Gritsjuk med två mål för New Jersey

Nico Hischier gjorde 1–0 till gästande New Jersey efter 12.07 efter pass från Timo Meier.

Efter 7.45 i andra perioden nätade Arsenij Gritsjuk på pass av Ondrej Palat och Dawson Mercer och gjorde 0–2.

New Jersey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Paul Cotter, Brenden Dillon och Arsenij Gritsjuk.

Söndag 30 november möter Buffalo Minnesota borta 02.00 och New Jersey möter Philadelphia hemma 01.00.

Buffalo–New Jersey 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (12.07) Nico Hischier (Timo Meier).

Andra perioden: 0–2 (27.45) Arsenij Gritsjuk (Ondrej Palat, Dawson Mercer).

Tredje perioden: 0–3 (41.39) Brenden Dillon (Connor Brown, Paul Cotter), 0–4 (45.22) Paul Cotter (Brenden Dillon), 0–5 (56.49) Arsenij Gritsjuk (Ondrej Palat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-0-3

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Buffalo: Minnesota Wild, borta, 30 november

New Jersey: Philadelphia Flyers, hemma, 30 november