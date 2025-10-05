Klar seger för Nacka – vann med 6–1 mot Brinken

Seger för Nacka med 6–1 mot Brinken

Nackas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noel Dourrouj matchvinnare för Nacka

Det blev en klar seger för Nacka när laget vann på bortaplan mot Brinken i U18 regional öst herr. Nacka vann med klara 6–1 (3–1, 1–0, 2–0).

Segern var Nackas fjärde på de senaste fem matcherna.

AIK nästa för Nacka

Nacka tog ledningen i början av första perioden genom Jack Strömsholm.

Brinken kvitterade till 1–1 genom Alvin Jansson efter 7.09.

Nacka gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Noel Dourrouj och Otto Gregersen. Efter 1.32 i andra perioden slog Oliver Hammerman till framspelad av Noel Dourrouj och William Kolm och gjorde 1–4. Nacka fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Bailey Bascones och Love Martiniussen.

Oliver Hammerman och Noel Dourrouj gjorde ett mål och två assist var för Nacka.

Brinken har nu fyra poäng och Nacka har tolv poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 9 oktober. Då möter Brinken Tyresö Hanviken Hockey i Tyresö Ishall 19.40. Nacka tar sig an AIK hemma 19.00.

Brinken–Nacka 1–6 (1–3, 0–1, 0–2)

U18 regional öst herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (4.59) Jack Strömsholm (Oliver Hammerman), 1–1 (7.09) Alvin Jansson (Alexander Vinidiktov, Jacob Pettersson), 1–2 (8.24) Noel Dourrouj (Oliver Hammerman), 1–3 (14.26) Otto Gregersen (Simon Ingelsson).

Andra perioden: 1–4 (21.32) Oliver Hammerman (Noel Dourrouj, William Kolm).

Tredje perioden: 1–5 (57.04) Love Martiniussen (Bailey Bascones, Melker Nordström), 1–6 (58.43) Bailey Bascones (Noel Dourrouj).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 1-1-3

Nacka: 4-0-1

Nästa match:

Brinken: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 9 oktober

Nacka: AIK, hemma, 9 oktober