Klar seger för Modo Hockey U18 mot Vännäs U18

Seger för Modo Hockey U18 med 6–1 mot Vännäs U18

Leon Schenk avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 nu sjätte, Vännäs U18 på sjunde plats

Modo Hockey U18 hade inga problem med Vännäs U18 i U18 regional norr herr och vann hemma med 6–1 (2–0, 4–0, 0–1).

Sunderby SK U18 nästa för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. Även i andra perioden var Modo Hockey U18 starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom mål av Kristian Hägglöf, Kid Åkerman, Milan Sundström och Emil Wagner. 6.24 in i tredje perioden nätade Vännäs U18:s Elvis Eriksson framspelad av Raitis Riekstins och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Vännäs U18.

Modo Hockey U18:s Oscar Westberg stod för ett mål och två assists.

Modo Hockey U18 har tre segrar och två förluster och 34–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vännäs U18 har två vinster och tre förluster och 15–17 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Modo Hockey U18 ligger på sjätte plats medan Vännäs U18 har sjundeplatsen. Så sent som den 28 september låg Vännäs U18 på första plats i tabellen.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Modo Hockey U18 Sunderby SK U18 borta i Sunderby Ishall 15.30 medan Vännäs U18 spelar borta mot Piteå Hockey U18 16.00.

Modo Hockey U18–Vännäs U18 6–1 (2–0, 4–0, 0–1)

U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (15.50) Oscar Westberg (Milan Sundström, Ludvig Bodén), 2–0 (18.20) Leon Schenk (Oscar Westberg, Emil Öberg).

Andra perioden: 3–0 (24.47) Kristian Hägglöf (Malcom Gästrin), 4–0 (30.46) Kid Åkerman (Ebbe Wiklund, Melvin Nylén), 5–0 (34.34) Milan Sundström (Oscar Westberg, Emil Öberg), 6–0 (38.50) Emil Wagner (John Hägglöf, Oscar Eriksson).

Tredje perioden: 6–1 (46.24) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 3-1-1

Vännäs U18: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey U18: Sunderby SK, borta, 18 oktober

Vännäs U18: Piteå HC, borta, 18 oktober