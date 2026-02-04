Klar seger för Kalmar som höll nollan mot Oskarshamn

Kalmar vann med 4–0 mot Oskarshamn

Albin Storm gjorde två mål för Kalmar

Tobias Aronsson matchvinnare för Kalmar

Kalmar tog en klar seger på bortaplan mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–3, 0–0).

Det här var Kalmars sjätte nolla den här säsongen.

Albin Storm gjorde två mål för Kalmar

Tobias Aronsson gjorde 1–0 till gästerna Kalmar efter 15 minuters spel.

Kalmar startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Albin Storm och ett mål av Valdemar Johansson.

I tredje perioden höll Kalmar i sin 4–0-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Oskarshamn med 9–9 och Kalmar med 16–8 i målskillnad.

Oskarshamn stannar därmed på sjunde plats och Kalmar toppar fortfarande tabellen.

I nästa match möter Oskarshamn Vimmerby borta och Kalmar möter AIK borta. Båda matcherna spelas fredag 6 februari 19.00.

Oskarshamn–Kalmar 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (15.47) Tobias Aronsson.

Andra perioden: 0–2 (20.17) Valdemar Johansson, 0–3 (23.12) Albin Storm, 0–4 (29.05) Albin Storm (Valdemar Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Vimmerby HC, borta, 6 februari 19.00

Kalmar: AIK, borta, 6 februari 19.00