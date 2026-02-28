Tre klara poäng för Grums mot Orsa

Grums vann med 6–1 mot Orsa

Grums sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Sjöstrand matchvinnare för Grums

Grums hade inga problem med Orsa i U20 region väst herr och vann hemma med 6–1 (3–0, 2–0, 1–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Orsa vann med 5–4.

Segern var Grums sjätte på de senaste sju matcherna.

Grums–Orsa – mål för mål

Grums stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 6.11 i andra perioden slog Linus Olsson till på pass av Oscar Fridén och gjorde 4–0. Oscar Fridén gjorde dessutom 5–0 efter 15.03 framspelad av Max Johansson och Herman Kammarbo.

11.39 in i tredje perioden fick Harry Bogg utdelning framspelad av Wilhelm Jernberg och Vilmer Gräll och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Orsa. 12.05 in i perioden slog Linus Olsson till återigen på pass av Lucas Nyman och Valter Kammarbo och ökade ledningen.

Grums Oscar Fridén stod för två mål och två assists.

Resultaten i sista omgången innebär att Grums slutar på andra plats och Orsa på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Grums IK Hockey vann de två första mötena. Orsa IK vann senast lagen möttes.

Grums–Orsa 6–1 (3–0, 2–0, 1–1)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (1.45) Sixten Larsson Roupé (Carl Lauridsen), 2–0 (12.52) Hugo Sjöstrand (Oscar Fridén, Herman Kammarbo), 3–0 (16.33) Oscar Fridén (Isac Olsson, Liam Sveningsson).

Andra perioden: 4–0 (26.11) Linus Olsson (Oscar Fridén), 5–0 (35.03) Oscar Fridén (Max Johansson, Herman Kammarbo).

Tredje perioden: 5–1 (51.39) Harry Bogg (Wilhelm Jernberg, Vilmer Gräll), 6–1 (52.05) Linus Olsson (Lucas Nyman, Valter Kammarbo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 5-0-0

Orsa: 1-0-4