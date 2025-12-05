Klar seger för Edmonton – vann med 9–4 mot Seattle

Edmonton-seger med 9–4 mot Seattle

Connor McDavid med tre mål för Edmonton

Fjärde förlusten i följd för Seattle

Edmonton vann på på hemmaplan mot Seattle i NHL med klara 9–4 (3–2, 3–1, 3–1).

Resultatet innebär att Seattle nu har fyra förluster i rad.

Edmontons Connor McDavid tremålsskytt

I första perioden var det Edmonton som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Edmonton stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 6–3 till 9–3 på bara 6.55.

Jani Nyman reducerade förvisso men närmare än 9–4 kom inte Seattle. Edmonton tog därmed en stabil seger.

Edmontons Connor McDavid gjorde tre mål och Leon Draisaitl gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Edmonton möter Winnipeg i nästa match hemma söndag 7 december 04.00. Seattle möter samma dag Detroit hemma.

Edmonton–Seattle 9–4 (3–2, 3–1, 3–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (7.17) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins), 2–0 (7.34) Vasilij Podkolzin, 3–0 (11.27) Leon Draisaitl, 3–1 (16.07) Eeli Tolvanen (Brandon Montour, Kaapo Kakko), 3–2 (19.31) Frederick Gaudreau.

Andra perioden: 4–2 (22.28) Matt Savoie, (Evan Bouchard, Leon Draisaitl), 6–2 (28.53) Zach Hyman (Mattias Ekholm), 6–3 (29.30) Jared Mccann (Jordan Eberle, Matty Beniers).

Tredje perioden: 7–3 (42.03) Mattias Janmark (Andrew Mangiapane), 8–3 (46.59) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl), 9–3 (48.58) Matt Savoie, 9–4 (59.55) Jani Nyman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Seattle: 1-1-3

Nästa match:

Edmonton: Winnipeg Jets, hemma, 7 december

Seattle: Detroit Red Wings, hemma, 7 december