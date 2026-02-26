Klar seger för Djurgården som höll nollan mot HV 71

Djurgården segrade – 4–0 mot HV 71

Anton Frondell avgjorde för Djurgården

Andra raka nederlaget för HV 71

Djurgården tog en klar seger på hemmaplan mot HV 71 i SHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (2–0, 2–0, 0–0).

Djurgården–HV 71 – mål för mål

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.53 slog Anton Frondell till med assist av Victor Eklund. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Gustav Lindström fick träff efter pass från Mathias Emilio Pettersen och David Blomgren efter 6.44.

Efter 2.30 i andra perioden nätade Joe Snively framspelad av Viggo Björck och gjorde 3–0. Till slut kom också 4–0 genom Marcus Krüger på pass av Charles Hudon och Joey Laleggia efter 17.48.

Tredje perioden blev mållös och Djurgården höll i sin 4–0-ledning och vann.

För Djurgården gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan HV 71 är på 13:e plats.

I nästa match möter Djurgården Leksand hemma och HV 71 möter Timrå IK borta. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 15.15.

Djurgården–HV 71 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (2.53) Anton Frondell (Victor Eklund), 2–0 (6.44) Gustav Lindström (Mathias Emilio Pettersen, David Blomgren).

Andra perioden: 3–0 (22.30) Joe Snively (Viggo Björck), 4–0 (37.48) Marcus Krüger (Charles Hudon, Joey Laleggia).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Djurgården: Leksands IF, hemma, 28 februari 15.15

HV 71: Timrå IK, borta, 28 februari 15.15