Klar seger för Buffalo som höll nollan mot Columbus

Buffalo vann med 5–0 mot Columbus

Buffalos Josh Doan tvåmålsskytt

Peyton Krebs matchvinnare för Buffalo

Buffalo tog en klar seger på hemmaplan mot Columbus i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 5–0 (1–0, 0–0, 4–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Buffalo höll nollan.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Buffalo.

Josh Doan gjorde två mål för Buffalo

Peyton Krebs gjorde 1–0 till Buffalo efter 13 minuters spel framspelad av Josh Norris.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Buffalo starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Josh Doan, ett mål av Rasmus Dahlin och ett mål av Jack Quinn och avgjorde matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Columbus Blue Jackets vunnit.

Nästa motstånd för Buffalo är Chicago. Lagen möts tisdag 14 april 02.30 i United Center. Columbus tar sig an Montreal borta söndag 12 april 01.00.

Buffalo–Columbus 5–0 (1–0, 0–0, 4–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (13.41) Peyton Krebs (Josh Norris).

Tredje perioden: 2–0 (47.19) Josh Doan, 3–0 (53.21) Jack Quinn (Logan Stanley, Jason Zucker), 4–0 (53.46) Josh Doan (Zach Benson, Josh Norris), 5–0 (56.55) Rasmus Dahlin (Logan Stanley, Tyson Kozak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-0-2

Columbus: 1-0-4

Nästa match:

Buffalo: Chicago Blackhawks, borta, 14 april 02.30

Columbus: Montreal Canadiens, borta, 12 april 01.00