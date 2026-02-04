Tre klara poäng för Avesta mot Västerås Pickels HC

Avesta vann med 6–1 mot Västerås Pickels HC

Robin Leijd matchvinnare för Avesta

Andra raka segern för Avesta

Avesta vann på på bortaplan mot Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr med klara 6–1 (1–0, 3–0, 2–1).

Avestas huvudtränare Hampus Nyman om matchen:

– Jag vill börja med att hylla vår alldeles egna Linus Vallin som slår klubbens poängrekord för J20-spelare, Linus gjorde idag sin 105 poäng för klubben i J20 och slog där med Henke Sternebäcks tidigare rekord på 103 poäng. Grymt kul. Utöver det gör vi en ganska okej insats, framförallt har vi väldigt kul, och de är väl ändå det viktigaste.

Resultatet innebär att Västerås Pickels HC nu har 13 förluster i rad.

Västerås Pickels HC–Avesta – mål för mål

Carl Berglund gjorde 1–0 till Avesta efter bara 3.26 på passning från Linus Vallin och Gustav Rautsila.

Även i andra perioden var Avesta starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Robin Leijd, Ossian Friman och Viktor Lyckman.

Avesta gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Viktor Lyckman och Carl Berglund och punkterade matchen.

Elliot Engström reducerade förvisso men närmare än 1–6 kom inte Västerås Pickels HC. Avesta tog därmed en säker seger.

Avestas Linus Vallin hade tre assists och Carl Berglund gjorde två mål och ett assist.

Västerås Pickels HC har fem förluster och 9–43 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Avesta har tre vinster och två förluster och 21–20 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Västerås Pickels HC sist i serien medan Avesta är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Avesta med 8–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Västerås Pickels HC Kvarnsveden/Borlänge i Kristinehovs ishall 16.00. Avesta tar sig an Lindlöven borta 16.45.

Västerås Pickels HC–Avesta 1–6 (0–1, 0–3, 1–2)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 0–1 (3.26) Carl Berglund (Linus Vallin, Gustav Rautsila).

Andra perioden: 0–2 (20.22) Robin Leijd (Linus Vallin, Carl Berglund), 0–3 (29.33) Ossian Friman (Gustav Rautsila), 0–4 (37.22) Viktor Lyckman (Elias Walldén, Ossian Friman).

Tredje perioden: 0–5 (48.10) Viktor Lyckman (Eddie Malta, Elias Walldén), 0–6 (53.23) Carl Berglund (Linus Vallin), 1–6 (55.32) Elliot Engström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Avesta: 3-0-2

Nästa match:

Västerås Pickels HC: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF/Borlänge U23, borta, 7 februari 16.00

Avesta: Lindlövens IF, borta, 7 februari 16.45