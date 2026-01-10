Kiruna IF U18:s fina svit mot Lycksele SK U18 fortsätter

Seger för Kiruna IF U18 med 4–2 mot Lycksele SK U18

Hugo Karlström avgjorde för Kiruna IF U18

Tre raka mål för Kiruna IF U18

Lycksele SK U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Kiruna IF U18. På lördagen tog Kiruna IF U18 ännu en seger borta mot Lycksele SK U18. Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade 4–2 (1–1, 2–1, 1–0). Det var Kiruna IF U18:s fjärde raka seger mot just Lycksele SK U18.

Lycksele SK U18–Kiruna IF U18 – mål för mål

Lycksele SK U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.44 slog Axel Bygden till efter förarbete från Eliaz Stenvall Holmlund och Aaron Moberg. Kiruna IF U18 kvitterade till 1–1 snabbt. Efter 5.15 gjorde Alvin Taivalsaari mål på pass av Liam Lundin och Oskar Törmä.

Kiruna IF U18 startade också andra perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Jaroslav Novikov och Hugo Karlström innan Lycksele SK U18 svarade och gjorde 3–2 genom Bror Söder Jonsson.

Oskar Törmä stod för målet när Kiruna IF U18 punkterade matchen med ett 2–4-mål med 49 sekunder kvar att spela med assist av Elton Koponen och Hugo Karlström. Törmä fullbordade därmed Kiruna IF U18:s vändning.

Oskar Törmä gjorde ett mål för Kiruna IF U18 och två assist.

När lagen senast möttes blev det seger för Kiruna IF U18 med 5–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kiruna IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Lycksele SK U18 Haparanda i Swoosh Arena 15.10. Kiruna IF U18 tar sig an Clemensnäs HC U18 borta 12.00.

Lycksele SK U18–Kiruna IF U18 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (2.44) Axel Bygden (Eliaz Stenvall Holmlund, Aaron Moberg), 1–1 (5.15) Alvin Taivalsaari (Liam Lundin, Oskar Törmä).

Andra perioden: 1–2 (28.03) Jaroslav Novikov (Hugo Fredriksson, Simon Holmblad), 1–3 (35.33) Hugo Karlström (Jaroslav Novikov, Oskar Törmä), 2–3 (37.47) Bror Söder Jonsson (Axel Bygden).

Tredje perioden: 2–4 (59.11) Oskar Törmä (Elton Koponen, Hugo Karlström).

Nästa match:

Lycksele SK U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 11 januari 15.10

Kiruna IF U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 11 januari 12.00