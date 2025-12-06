Kiruna IF U18 vann på bortaplan mot Brooklyn Tigers UHF U18

Kiruna IF U18 vann med 4–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Oskar Törmä matchvinnare för Kiruna IF U18

Elliot Rannestam nätade för Brooklyn Tigers UHF U18

Kiruna IF U18 vann matchen på bortaplan mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A herr på lördagen. 1–4 (0–3, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Brooklyn Tigers HF U18 nästa för Kiruna IF U18

Kiruna IF U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 5.53 i andra perioden nätade Tage Carlsten och gjorde 0–4.

Brooklyn Tigers UHF U18 reducerade till 1–4 redan efter efter 1.33 i tredje perioden genom Elliot Rannestam efter pass från Viggo Nilsson och Rasmus Wuopio. Men mer än så orkade Brooklyn Tigers UHF U18 inte med.

När lagen möttes senast vann Brooklyn Tigers UHF med 2–1 efter förlängningsspel .

I nästa omgång har Brooklyn Tigers UHF U18 Clemensnäs HC U18 hemma i Lulebohallen, måndag 8 december 18.45. Kiruna IF U18 spelar borta mot Brooklyn Tigers HF U18 söndag 7 december 14.00.

Brooklyn Tigers UHF U18–Kiruna IF U18 1–4 (0–3, 0–1, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (4.31) Liam Lundin (William Jakobsson, Tage Carlsten), 0–2 (13.23) Oskar Törmä (Mille Fredriksson), 0–3 (16.56) Liam Forsman (Viggo Mämmi, Milo Törmä).

Andra perioden: 0–4 (25.53) Tage Carlsten.

Tredje perioden: 1–4 (41.33) Elliot Rannestam (Viggo Nilsson, Rasmus Wuopio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Kiruna IF U18: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 8 december

Kiruna IF U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 7 december