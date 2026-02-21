Kiruna IF U18 vände och vann mot Brooklyn Tigers UHF U18

Kiruna IF U18 segrade – 4–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Hugo Fredriksson avgjorde för Kiruna IF U18

Brooklyn Tigers UHF U18:s andra raka förlust

Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr mellan Kiruna IF U18 och Brooklyn Tigers UHF U18 i Lombiahallen fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Brooklyn Tigers UHF U18 hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men Kiruna IF U18 vände matchen och vann till slut med 4–1.

Kiruna IF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 – mål för mål

Wilmer Nilsson gjorde 1–0 till gästande Brooklyn Tigers UHF U18 efter 19 minuters spel på passning från Philip Larsson och Kevin Latvala.

Andra perioden blev mållös.

Kiruna IF U18 gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 4–1. Kiruna IF U18:s mål gjordes av Algot Lejon, William Jakobsson, Liam Forsman och Hugo Fredriksson. Det sista målet kom med 19 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Brooklyn Tigers UHF har tagit två segrar före den här matchen. Kiruna IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Kiruna IF U18 är Brooklyn Tigers HF U18. Lagen möts söndag 22 februari 09.30 i Lombiahallen. Brooklyn Tigers UHF U18 tar sig an Haparanda hemma måndag 23 februari 18.30.

Kiruna IF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 4–1 (0–1, 0–0, 4–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (19.54) Wilmer Nilsson (Philip Larsson, Kevin Latvala).

Tredje perioden: 1–1 (40.14) William Jakobsson (Viggo Mämmi, Jaroslav Novikov), 2–1 (47.42) Hugo Fredriksson (Viggo Mämmi, Mille Fredriksson), 3–1 (48.24) Algot Lejon (Leon Vikeväinen, Alvin Taivalsaari), 4–1 (59.41) Liam Forsman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 3-0-2

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-1-3

Nästa match:

Kiruna IF U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 22 februari 09.30

Brooklyn Tigers UHF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 23 februari 18.30