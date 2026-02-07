Kiruna IF U18:s starka svit mot Lycksele SK U18 fortsätter

Kiruna IF U18 vann med 3–1 mot Lycksele SK U18

Jaroslav Novikov matchvinnare för Kiruna IF U18

Andra raka segern för Kiruna IF U18

Fyra raka segrar hade Kiruna IF U18 mot just Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Kiruna IF U18 på nytt – den här gången med 3–1 (2–0, 0–1, 1–0) hemma i Lombiahallen.

Clemensnäs HC U18 nästa för Kiruna IF U18

Kiruna IF U18 tog ledningen efter tolv minuters spel genom Hugo Karlström efter förarbete av Liam Lundin och Milo Törmä. 2–0 kom efter 15.58 när Jaroslav Novikov slog till.

Efter 13.34 i andra perioden slog Axel Bygden till framspelad av Vidar Högberg och Bror Söder Jonsson och reducerade åt Lycksele SK U18.

Liam Lundin stod för målet när Kiruna IF U18 punkterade matchen med ett 3–1-mål med 44 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Kiruna IF U18 med 9–26 och Lycksele SK U18 med 17–26 i målskillnad.

För Kiruna IF U18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Lycksele SK U18 är på nionde och sista plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kiruna IF vunnit.

I nästa match, söndag 8 februari möter Kiruna IF U18 Clemensnäs HC U18 hemma i Lombiahallen 11.00 medan Lycksele SK U18 spelar borta mot Haparanda 15.15.

Kiruna IF U18–Lycksele SK U18 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (12.39) Hugo Karlström (Liam Lundin, Milo Törmä), 2–0 (15.58) Jaroslav Novikov.

Andra perioden: 2–1 (33.34) Axel Bygden (Vidar Högberg, Bror Söder Jonsson).

Tredje perioden: 3–1 (59.16) Liam Lundin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-0-3

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Kiruna IF U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 8 februari 11.00

Lycksele SK U18: HaparandaTornio UHC, borta, 8 februari 15.15