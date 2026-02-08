Kiruna IF U18 fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Kiruna IF U18 segrade – 3–1 mot Clemensnäs HC U18

Jaroslav Novikov matchvinnare för Kiruna IF U18

Tredje raka segern för Kiruna IF U18

Efter en tuff period har Kiruna IF U18 nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Clemensnäs HC U18 i Lombiahallen i U18 division 1 norra A fortsättning herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Clemensnäs HC U18 blev 3–1 (2–1, 0–0, 1–0).

Kalix U18 nästa för Kiruna IF U18

Clemensnäs HC U18 tog ledningen i första perioden genom Wilmer Albertsson Söderlund.

Milo Törmä och Jaroslav Novikov låg sen bakom vändningen till 2–1 för Kiruna IF U18.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

4.32 in i tredje perioden nätade Kiruna IF U18:s Liam Lundin på pass av Tim Movenius och ökade ledningen. Lundin fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var fjärde mötet mellan Kiruna IF U18 och Clemensnäs HC U18 den här säsongen. Kiruna IF vann de två första mötena. Clemensnäs HC div 1 vann senast lagen möttes.

Fredag 13 februari 19.30 spelar Kiruna IF U18 borta mot Kalix U18. Clemensnäs HC U18 möter Lycksele SK U18 borta i Swoosh Arena onsdag 11 februari 19.15.

Kiruna IF U18–Clemensnäs HC U18 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (6.34) Wilmer Albertsson Söderlund (Alvin Majanen, Emil Segerstedt), 1–1 (18.20) Milo Törmä (Viggo Mämmi, Henning Ågren), 2–1 (18.51) Jaroslav Novikov (William Jakobsson).

Tredje perioden: 3–1 (44.32) Liam Lundin (Tim Movenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 3-0-2

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna IF U18: Kalix HC, borta, 13 februari 19.30

Clemensnäs HC U18: Lycksele SK, borta, 11 februari 19.15