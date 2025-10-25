Kiruna IF U18 bröt tunga sviten mot Lycksele SK U18

Kiruna IF U18 vann med 5–3 mot Lycksele SK U18

Kiruna IF U18:s Viggo Mämmi tvåmålsskytt

Hugo Karlström matchvinnare för Kiruna IF U18

Det blev fem raka förluster i U18 division 1 norra A herr för Kiruna IF U18. Men på lördagen hemma mot Lycksele SK U18 kom trendbrottet. Matchen i Lombiahallen slutade 5–3 (1–2, 2–0, 2–1).

Kiruna IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Viggo Mämmi.

Bror Söder Jonsson och Melvin Lindberg låg sen bakom vändningen till 1–2 för Lycksele SK U18. Milo Törmä och Liam Forsman gjorde att Kiruna IF U18 vände till underläget till ledning med 3–2. Kiruna IF U18 gjorde 4–2 genom Hugo Karlström efter 7.31 i tredje perioden.

Lycksele SK U18 reducerade dock till 4–3 genom Albin Dahlberg efter 13.10 av perioden.

Kiruna IF U18 kunde dock avgöra till 5–3 med 1.24 kvar av matchen genom Viggo Mämmi.

Lagens första möte för säsongen vann Kiruna IF med 7–0.

Kiruna IF U18 tar sig an Burträsk i nästa match hemma söndag 26 oktober 11.30. Lycksele SK U18 möter samma dag 12.00 Haparanda borta.

Kiruna IF U18–Lycksele SK U18 5–3 (1–2, 2–0, 2–1)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (3.45) Viggo Mämmi (Elton Koponen, Mille Fredriksson), 1–1 (13.57) Melvin Lindberg, 1–2 (17.23) Bror Söder Jonsson (Emil Stenman, Wilmer Wännberg).

Andra perioden: 2–2 (23.41) Liam Forsman (Teodor Jonsson Holmgren, Alvin Taivalsaari), 3–2 (35.50) Milo Törmä (Mille Fredriksson).

Tredje perioden: 4–2 (47.31) Hugo Karlström (Teodor Jonsson Holmgren), 4–3 (53.10) Albin Dahlberg (Eliaz Stenvall Holmlund), 5–3 (58.36) Viggo Mämmi (Jaroslav Novikov, Hugo Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 1-1-3

Lycksele SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna IF U18: Burträsk HC, hemma, 26 oktober

Lycksele SK U18: HaparandaTornio UHC, borta, 26 oktober