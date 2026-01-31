Kiruna IF U18 bröt tunga sviten – 4–3 mot Sunderby SK U18

Kiruna IF U18 vann med 4–3 efter förlängning

Kiruna IF U18:s Edvin Rundquist tvåmålsskytt

Sunderby SK U18 nu fjärde, Kiruna IF U18 på femte plats

Det blev fem förluster i rad i U18 division 1 norra A fortsättning herr för Kiruna IF U18. Men på lördagen borta mot Sunderby SK U18 kom trendbrottet. Matchen i Sunderby Ishall slutade 3–4 (2–0, 0–1, 1–2, 0–1) efter förlängning.

Edvin Rundquist stod för Kiruna IF U18:s avgörande mål 4.14 in i förlängningen.

Edvin Rundquist tvåmålsskytt för Kiruna IF U18

Walter Nyström gav Sunderby SK U18 ledningen efter nio minuter framspelad av Alex Karlsson. Efter 13.10 gjorde laget 2–0 genom Jacob Forsström efter förarbete av William Lidhammar och Emil Höglund.

Efter 4.29 i andra perioden slog Jaroslav Novikov till framspelad av Milo Törmä och Hugo Fredriksson och reducerade åt Kiruna IF U18.

Kiruna IF U18 kvitterade också till 2–2 genom Hugo Fredriksson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 1.45 i tredje perioden gjorde Sunderby SK U18 3–2 genom Sixten Nordmark.

Kiruna IF U18 kvitterade till 3–3 genom Edvin Rundquist med 3.08 kvar att spela av perioden.

I förlängningen tog det 4.14 innan Kiruna IF U18 också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Edvin Rundquist, på pass av Hugo Karlström.

Kiruna IF U18:s Hugo Fredriksson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Kiruna IF U18 ligger på femte plats i tabellen och Sunderby SK U18 är på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Sunderby SK U18 som så sent som den 18 januari låg på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunderby SK div 1 vunnit.

I nästa match möter Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers HF U18 borta på torsdag 5 februari 19.30. Kiruna IF U18 möter Lycksele SK U18 lördag 7 februari 18.00 hemma.

Sunderby SK U18–Kiruna IF U18 3–4 (2–0, 0–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (9.10) Walter Nyström (Alex Karlsson), 2–0 (13.10) Jacob Forsström (William Lidhammar, Emil Höglund).

Andra perioden: 2–1 (24.29) Jaroslav Novikov (Milo Törmä, Hugo Fredriksson).

Tredje perioden: 2–2 (41.25) Hugo Fredriksson (Milo Törmä), 3–2 (41.45) Sixten Nordmark (Simon Vesterberg, Melvin Karlsson), 3–3 (56.52) Edvin Rundquist (Mille Fredriksson, Hugo Fredriksson).

Förlängning: 3–4 (64.14) Edvin Rundquist (Hugo Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 2-2-1

Kiruna IF U18: 1-0-4

Nästa match:

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 5 februari 19.30

Kiruna IF U18: Lycksele SK, hemma, 7 februari 18.00