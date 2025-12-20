Kils AIK U20 vann efter stark start mot Forshaga

Kils AIK U20-seger med 7–3 mot Forshaga

Alexander Holgersson matchvinnare för Kils AIK U20

Andra raka segern för Kils AIK U20

Kils AIK U20 tog greppet om hemmamatchen mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr i första perioden och ledde med 5–0 i paus. Trots en uppryckning av Forshaga vann Kils AIK U20 matchen med 7–3 (5–0, 0–3, 2–0).

I och med detta har Forshaga fyra förluster i rad.

Sunne nästa för Kils AIK U20

Kils AIK U20 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Forshaga reducerade dock med tre mål till 5–3-läge genom Casper Gustafsson, Edwin Thorn och Casper Gustafsson i andra perioden.

6.20 in i tredje perioden nätade Kils AIK U20:s Theo Ellström på nytt på pass av Albin Lindqvist och Liam Rosén och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 7–3-mål med 1.02 kvar att spela återigen genom Aston De Melo med assist av Oscar Bill. Det fastställde slutresultatet till 7–3.

Kils AIK U20:s Aston De Melo stod för två mål och ett assist.

Lagen möts igen 14 februari i Ängevi Ishall.

Kils AIK U20 tar sig an Sunne i nästa match hemma söndag 21 december 16.30. Forshaga möter BIK Karlskoga J18 hemma lördag 20 december 15.00.

Kils AIK U20–Forshaga 7–3 (5–0, 0–3, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (0.15) Theo Ellström, 2–0 (3.25) Aston De Melo, 3–0 (4.38) Kevin Jeffsson (Olle Kirke), 4–0 (15.37) Alexander Holgersson (Aston De Melo, Max Höglund), 5–0 (18.15) Olle Kirke (Hugo Ellström).

Andra perioden: 5–1 (27.10) Casper Gustafsson (Fred Beckman), 5–2 (30.04) Edwin Thorn (Hjalmar Johansson, Oskar Fridberg), 5–3 (35.06) Casper Gustafsson (Oskar Fridberg, Wilmer Ellström).

Tredje perioden: 6–3 (46.20) Theo Ellström (Albin Lindqvist, Liam Rosén), 7–3 (58.58) Aston De Melo (Oscar Bill).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 3-0-2

Forshaga: 1-0-4

Nästa match:

Kils AIK U20: Sunne IK, hemma, 21 december 16.30

Forshaga: BIK Karlskoga 2, hemma, 20 december 15.00