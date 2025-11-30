Kils AIK J18:s segerrad fortsätter efter 3–2 mot Åmåls SK J18

Kils AIK J18 vann med 3–2 mot Åmåls SK J18

Kils AIK J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Adolfsson matchvinnare för Kils AIK J18

Kils AIK J18 fortsätter starkt i U18 division 1 västra D herr. När laget mötte Åmåls SK J18 på hemmaplan i Sannerudshallen på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–2 (1–0, 0–0, 2–2). I och med detta har Kils AIK J18 åtta segrar i rad.

Kils AIK J18–Åmåls SK J18 – mål för mål

Aston De Melo gav Kils AIK J18 ledningen efter nio minuter efter förarbete av Oscar Bill.

Andra perioden blev mållös.

Kils AIK J18 startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning. Men Åmåls SK J18 svarade och gjorde 2–1.

Därefter var det dock Kils AIK J18 som avgjorde. Laget gjorde 3–1 med nio minuter kvar att spela genom Filip Adolfsson på pass av Theo Blomqvist. Åmåls SK J18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–2.

Det här var Kils AIK J18:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Åmåls SK J18:s fjärde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Kils AIK med 6–1.

Torsdag 4 december 19.30 möter Kils AIK J18 Örebro Hockey Ungdom J18 borta i Trängens IP medan Åmåls SK J18 spelar hemma mot Sunne IK J18.

Kils AIK J18–Åmåls SK J18 3–2 (1–0, 0–0, 2–2)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (9.25) Aston De Melo (Oscar Bill).

Tredje perioden: 2–0 (47.36) Lucas Arwengrim (Viggo Persson), 2–1 (51.20) Alvin Eriksson (Alvin Fredriksson), 3–1 (51.59) Filip Adolfsson (Theo Blomqvist), 3–2 (56.27) Jonathan Carlsson (Melwin Bååt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 5-0-0

Åmåls SK J18: 1-1-3

Nästa match:

Kils AIK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 4 december

Åmåls SK J18: Sunne IK, hemma, 4 december