Kils AIK J18 vann toppmötet med Kristinehamns HT J18

Kils AIK J18-seger med 6–3 mot Kristinehamns HT J18

Kils AIK J18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Aston De Melo med tre mål för Kils AIK J18

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 västra D herr under torsdagen när Kristinehamns HT J18 tog emot serieledande Kils AIK J18. Kils AIK J18 vann matchen med 6–3 (2–2, 1–1, 3–0).

Med fyra omgångar kvar är Kristinehamns HT J18 på tredje plats i tabellen, medan Kils AIK J18 leder serien.

Därmed har Kils AIK J18 vunnit sju matcher i rad i U18 division 1 västra D herr.

Filip Adolfsson blev matchvinnare

Kils AIK J18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut.

Kristinehamns HT J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Noel Eriksson och Olle Dröschmeister.

Efter 4.31 i andra perioden nätade Oscar Bill på pass av Max Höglund och gav Kils AIK J18 ledningen.

Kristinehamns HT J18:s Noel Eriksson gjorde 3–3 efter 17.21.

I tredje perioden var det Kils AIK J18 som dominerade och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Filip Adolfsson, Oscar Bill och Aston De Melo.

Aston De Melo gjorde tre mål för Kils AIK J18. Noel Eriksson gjorde två mål och totalt tre poäng för Kristinehamns HT J18.

När lagen senast möttes vann Kristinehamns HT med 6–5 efter straffar.

I nästa match, söndag 30 november möter Kristinehamns HT J18 Sunne IK J18 borta i Helmia Arena 12.30 medan Kils AIK J18 spelar hemma mot Åmåls SK J18 12.45.

Kristinehamns HT J18–Kils AIK J18 3–6 (2–2, 1–1, 0–3)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Första perioden: 0–1 (1.23) Aston De Melo (Viggo Persson, Lucas Arwengrim), 0–2 (2.56) Aston De Melo (Theo Blomqvist, Viggo Persson), 1–2 (7.13) Noel Eriksson (William Ek), 2–2 (9.47) Olle Dröschmeister (Noel Eriksson).

Andra perioden: 2–3 (24.31) Oscar Bill (Max Höglund), 3–3 (37.21) Noel Eriksson.

Tredje perioden: 3–4 (53.33) Filip Adolfsson, 3–5 (58.24) Oscar Bill, 3–6 (59.05) Aston De Melo (Lucas Arwengrim).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 3-0-2

Kils AIK J18: 5-0-0

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Sunne IK, borta, 30 november

Kils AIK J18: Åmåls SK, hemma, 30 november