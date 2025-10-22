Kils AIK J18 föll med 3–4 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Seger för Örebro Hockey Ungdom J18 med 4–3 mot Kils AIK J18

Örebro Hockey Ungdom J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hannes Hjulström matchvinnare för Örebro Hockey Ungdom J18

Hemmalaget Kils AIK J18 fick se sig besegrat av Örebro Hockey Ungdom J18 i onsdagens möte i U18 division 1 västra D herr. 3–4 (1–1, 0–1, 2–2) slutade matchen.

Kils AIK J18–Örebro Hockey Ungdom J18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Örebro Hockey Ungdom J18 inledde bäst och tog ledningen genom Noah Stigbäck efter 12.34, men Kils AIK J18 kvitterade genom Sigge Kresnik Wiman efter 17.16. Efter 6.50 i andra perioden slog Douglas Rosell till framspelad av Malte Lindqvist och gav Örebro Hockey Ungdom J18 ledningen. Örebro Hockey Ungdom J18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning. Men Kils AIK J18 svarade och gjorde 2–3.

Därefter var det dock Örebro Hockey Ungdom J18 som avgjorde. Laget gjorde 2–4 med tio minuter kvar att spela genom Hannes Hjulström på pass av Alvin Sjöberg. Kils AIK J18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–4.

Kils AIK J18 har tre vinster och två förluster och 27–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Hockey Ungdom J18 har fyra vinster och en förlust och 21–18 i målskillnad. Det här var Kils AIK J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Både Kils AIK J18 och Örebro Hockey Ungdom J18 har nu tio poäng efter fem spelade matcher.

Lagen möts igen 4 december i Trängens IP.

Nästa motstånd för Kils AIK J18 är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts söndag 26 oktober 12.30 i Sparbanken Arena.

Kils AIK J18–Örebro Hockey Ungdom J18 3–4 (1–1, 0–1, 2–2)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (12.34) Noah Stigbäck (Alvin Sjöberg, Olle Fröyseth), 1–1 (17.16) Sigge Kresnik Wiman (Oscar Bill).

Andra perioden: 1–2 (26.50) Douglas Rosell (Malte Lindqvist).

Tredje perioden: 1–3 (43.11) Hampus Ahlenius (Hannes Hjulström), 2–3 (50.00) Max Höglund (Hugo Larsson, David Hansson), 2–4 (50.52) Hannes Hjulström (Alvin Sjöberg), 3–4 (57.35) Aston De Melo (Alfred Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 3-1-1

Örebro Hockey Ungdom J18: 4-0-1

Nästa match:

Kils AIK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 26 oktober